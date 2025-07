Crie Audiovisual abre inscrições para Trilha de Desenvolvimento de Negócios rumo ao Ventana Sur

O Crie Audiovisual, programa de desenvolvimento para o setor criativo, abriu as inscrições para a Trilha de Desenvolvimento de Negócios, com foco na internacionalização, uma jornada voltada a empresas audiovisuais que buscam expandir sua atuação além das fronteiras brasileiras. A iniciativa é liderada pelo Sebrae-SP, com apoio do Sebrae Nacional e execução da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 5 de agosto, neste link.

Serão selecionadas até 25 empresas, que terão acesso a uma programação intensiva com 6 workshops temáticos e até 6 horas de orientação técnica individual.

Nesta edição, a trilha oferecida pelo Crie Audiovisual visa capacitar empresas do setor a ingressar e se posicionar no mercado internacional, abordando estratégias de exportação, networking e posicionamento global, com foco no Ventana Sur, principal mercado da indústria audiovisual na América Latina, que acontece de 1 a 5 de dezembro, em Buenos Aires, Argentina.

A trilha soma 12 horas de capacitação coletiva, abordando a preparação para mercados internacionais, acordos de coprodução sul-americana e global, funcionamento e inscrição no Ventana Sur, logística e networking no evento, além de técnicas de pitching para rodadas de negócios.