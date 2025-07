Têm Dendê Produções inicia filmagens de novo filme de Ruy Guerra

Foto: Agatha Moreira © Aryellson Carvalho

Já começaram as gravações de “O Tempo à Faca”, da Têm Dendê Produções, uma história original de Ruy Guerra com direção de Diogo Oliveira. O elenco conta com Agatha Moreira, Irandhir Santos, Vertin Moura, Marcelo Flores e Uiliana Lima. As filmagens acontecem em Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). O longa tem o veterano Guerra assinando o roteiro ao lado de Diogo Oliveira e Bruno Laette, com produção executiva de Vânia Lima e direção de produção de Bruno Ramos.

“O Tempo à Faca” conta a história de dois personagens em conflito com seus códigos de honra e desejos, em meio ao calor e crueza do sertão criado por Ruy Guerra. Neta, personagem de Agatha Moreira, corta as estradas perseguindo o destino de uma vingança, ao tempo em que reconhece o desejo e a vontade de desviar desse caminho ao lado de Solange, interpretada por Uiliana Lima. Já o velho jagunço Deodato Cruz (interpretado por Júlio Adrião), retorna ao povoado onde nasceu, após anos de ausência, para cumprir a promessa feita à esposa no leito de morte: levar o vestido de noiva da família para o casamento da filha Núbia (Nina Andrade). Sentenciado de morte por Elomar Santos (Carlos Betão), homem que tomou suas terras, ele realiza sua travessia acompanhado de perto pelo jagunço Floro Xavier (papel de Vertin Moura), que não deseja cumprir a sentença de morte.

“Nessas duas histórias que questionam o destino, o desejo e a honra, Ruy e Diogo Oliveira nos convidam a mergulhar em nós mesmos e em como o tempo é sempre a mola que impulsiona ou estaciona a jornada. Torcer pela mudança ou pelo destino predeterminado dos personagens é o convite deste filme, que tem como gênero um western feito aos moldes do Brasil, um ‘Nordestern’, que bebe na fonte do Cinema Novo, do próprio Ruy Guerra, sendo reinventado pelo olhar contemporâneo de Diogo Oliveira, um diretor que trabalhou boa parte da sua carreira ao lado de Ruy”, explica a produtora executiva Vânia Lima.

O projeto marca o reencontro da Têm Dendê com o consagrado diretor Ruy Guerra, que nasceu em Moçambique e está radicado no Brasil desde 1958. Foi aqui que ele dirigiu seu primeiro filme, “Os Cafajestes”, em 1962, e se destacou como um dos principais nomes do Cinema Novo. Em 2014, ele dirigiu o curta “Dia de Cão”, junto à produtora baiana, e, em 2017, a série “Gravador de Histórias”. Guerra é um dos cineastas mais premiados do Brasil, tanto em solo nacional quanto internacional. Alemanha, França, Estados Unidos e Rússia são alguns dos países que já concederam prêmios de reconhecimento às suas obras.

Dividindo a criação do universo com Guerra, Diogo assume a direção no set. Diretor e roteirista, tem seu longa de estreia em uma biografia sobre Ruy Guerra, “O Homem que Matou John Wayne”. Em parceria também com Guerra, ele roteirizou o filme “Quase Memória”. Com a Têm Dendê, é diretor que integra as duas temporadas da série “Memórias do Brasil”. “O convite para dividir a criação deste universo, e, a seguir, assumir a direção do projeto no set, me deixou feliz e com a responsabilidade de construir a partir dos elementos que trabalhamos, eu e Ruy, durante o processo de desenvolvimento do projeto. ‘O Tempo à Faca’ acontece em três tempos distintos, passado, presente e imaginário. Acho que esse lugar sempre me convidou a criar, e aqui no ‘Tempo à Faca’ esse lugar que mistura realidade e sonho é um dos pontos altos do filme”, explica o diretor Diogo Oliveira.

“Gravar em Juazeiro e Petrolina, no sertão nordestino, torna tudo ainda mais especial e desafiador também. O projeto também está sendo muito bem recebido nas cidades. Em Juazeiro, que se tornou a nossa base, temos envolvido a comunidade em todas as etapas de produção. Teremos cerca de 120 profissionais envolvidos nas diárias de gravação e esperamos construir um filme que apresente esse universo e também dialogue com essas comunidades”, revela Bruno Ramos, que assina a direção de produção.

O grupo Têm Dendê desenvolve conteúdos originais, produz e comercializa filmes, séries e projetos audiovisuais com foco em narrativas diversas, descentralizadas e com novos olhares sobre o Brasil. Com mais de 50 títulos produzidos e entregues ao mercado nacional, Dinamarca, Costa Rica, Panamá e EUA, o grupo performa entre as empresas de conteúdo mais bem pontuadas do Brasil.

Com distribuição da Lança Filmes, o novo longa integra o catálogo de uma das principais distribuidoras do Sul do país. Sediada no Rio Grande do Sul, a Lança atua na difusão de obras que provocam, emocionam e expandem os horizontes do público. Com mais de 30 estreias de longas-metragens nos cinemas, a empresa trabalha também com conteúdos para diferentes janelas, como televisão e plataformas digitais, acompanhando os projetos desde a fase inicial até sua chegada ao público.

Os recursos são provenientes da Chamada Pública BRDE/FSA Prodecine 02 e Produção Cinema via Distribuidora 2023, linhas de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine e BRDE.

O filme “O Tempo à Faca” foi contemplado pelo edital Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro (PRODECINE 02 – 2016), gerido pela Ancine (Agência Nacional do Cinema) com recursos do FSA e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE. O PRODECINE é um recurso financeiro que impulsiona a produção de filmes, contribuindo para a diversidade e a qualidade do cinema nacional. O longa também conta investimento do BB Gestão de Recursos DTVM S/A (BB DTVM) com o edital CAV 2019.