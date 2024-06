3º Festival de Cinema de Planaltina recebe inscrições de filmes

Até 15 de julho estão abertas as inscrições para o Motriz – Festival de Cinema de Planaltina. Inspirados no conceito Escrevivências de Conceição Evaristo, o festival busca e valoriza filmes que são vozes potentes contra as opressões de gênero, raça, sexualidade e classe. Narrativas que desafiem a injustiça e semeiem a transformação social.

Podem ser inscritos filmes de curta-metragem, com duração máxima de 30 minutos, de narrativa ficcional ou não-ficcional (documentário, ficção, experimental, híbrido ou animação), finalizados a partir de janeiro de 2022, que estejam em sintonia com objetivos e linha curatorial do festival. As inscrições são feitas pelo site www.cinemotriz.com.br.

O festival disponibiliza logística para garantir a presença de 18 representantes dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva, que inclui transporte aéreo, transporte local, alimentação e hospedagem.

Todas as obras selecionadas pela comissão curatorial para compor as Mostras Competitivas e Paralelas vão receber cachê de exibição única, no valor R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) para participarem da programação do Motriz.

Três curtas-metragens selecionados pelo Júri Técnico Oficial vão receber prêmio no valor de R$ 3 mil cada. E o curta-metragem mais votado pelo Júri Popular também vai ganhar prêmio de R$ 3 mil reais.

O Motriz – Festival de Cinema de Planaltina, nesta 3ª edição, tem na própria vocação possibilitar a democratização ao acesso da população planaltinense, em particular, e do DF, em geral, à produção brasileira contemporânea de curta-metragem, celebrar raízes culturais e históricas, memórias, encruzilhadas e as identidades que formam o mosaico do Brasil.