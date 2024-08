14ª edição do Festival Rocky Spirit bate traz seleção de 19 filmes nacionais

A 14ª edição do Rocky Spirit, maior festival de cinema outdoor do Brasil, será nos dias 31 de agosto e 1° de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A programação gratuita traz um recorde relevante para a produção nacional. Entre os 55 documentários selecionados, 19 são produções nacionais, o maior número desde o início do evento, em 2011.

O Rocky Spirit apresenta alguns dos melhores documentários lançados nos festivais internacionais Mountainfilm 2024 e Reel Rock Tour. Por isso, a seleção de um maior número de filmes brasileiros comprova a qualidade da produção nacional, uma vez que só entram no festival os melhores, independentemente do local de origem. Para dimensionar o volume, mais de 300 docs foram avaliados.

Os filmes brasileiros da edição 2024 do Rocky Spirit são: “Alternativas”, “Antártica: Ilhas Barros”, “Aretha no Everest”, “Bonito por Natureza”, “Chamado da Natureza”, “Despertar”, “Everesting Doc”, “Gauna”, “Huáscaran”, “Kalungueiro Guerreiro”, “Maya e a Montanha”, “Medos e Mitos” (foto), “Meu Nome é João Chianca”, “Presence”, “Que Haja Vento”, “Relevos”, “Silêncio da Formação”, “This Is Not For You” e “Yin & Yang”.

Os documentários serão exibidos em um telão de alta definição de 150 m2. Com qualidade de imagem e som garantidas, o público só precisa chegar, estender a toalha no gramado e ou se acomodar nas cadeiras “de praia” e curtir uma experiência única na cidade de São Paulo.

Durante a tarde, a partir das 13h, o gramado do parque é ocupado por oficinas e clínicas gratuitas para toda a família, incluindo aula de yoga e oficina para ensinar as crianças a pedalar sem rodinhas, no qual a criança vai com a própria bike (lembrando que capacete é obrigatório). No fim de tarde, às 17h30, é a vez dos shows musicais. Após o happy hour, ao cair da noite, por volta das 19h, começa a exibição dos filmes. São cerca de duas horas, além da participação de diretores e protagonistas dos documentários. Importante salientar que a programação é diferente em cada dia.

A lista completa dos documentários e a programação pode ser conferida no site oficial do evento, https://rockyspirit.com.br.