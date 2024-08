Cinema do IMS promove sessões especiais em parceria com a plataforma Indeterminações

Com o objetivo de promover diálogos entre diferentes obras dos cinemas negros brasileiros, o Instituto Moreira Salles e a plataforma Indeterminações estreiam uma programação em parceria: a Sessão Indeterminações. A programação inicia neste mês nas salas de cinema do IMS em São Paulo e Poços de Caldas, com os filmes “Pequena África” (2002), de Zózimo Bulbul, e “Uma Nega Chamada Tereza” (foto, 1973), de Fernando Coni Campos. Os títulos serão exibidos no IMS Paulista, na quinta (15/8) e no dia 25/8, e no IMS Poços, no sábado (17/8).

A exibição de quinta-feira (15/8), às 19h, em São Paulo, será seguida de debate com a historiadora Lorenna Rocha e o jornalista Gabriel Araújo, cofundadores da Indeterminações, e a pesquisadora Carla Italiano. No IMS Poços, a sessão de sábado (17/8), às 16h, também contará com um bate-papo com Gabriel Araújo, Lorenna Rocha e apesquisadora Kariny Martins. Para a programação deste mês, intitulada Pretitudes em atrito, os curadores selecionaram dois filmes feitos em diferentes tempos históricos e territórios, com formas distintas de representar e lidar com as criações estéticas e memórias africanas e afro-brasileiras.

Lançado em 1973, “Uma Nega Chamada Tereza” é centrado num casal africano (Dr. Silvanius e Makeba), que vem conhecer o Brasil por ocasião do Festival Internacional da Canção, no qual o cantor Jorge Ben é o favorito. O filme, que conta com atuação do próprio músico, mescla gêneros distintos e traz discussões sobre temas como nacionalismo, raça e economia, em curso durante a ditadura brasileira. Após seu lançamento, o longa-metragem passou décadas sem ser exibido, retornando ao debate público em 2023, quando foi projetado na 18ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto.

Já o curta-metragem “Pequena África” (2002), de Zózimo Bulbul, obra consagrada da cinematografia brasileira, traça um fio de continuidade entre passado e presente, resgatando a história negra do Rio de Janeiro, a partir da região da Pequena África, local habitado pelas pessoas negras da cidade.

Ao estabelecer conflitos e aproximações entre as obras, a Sessão Indeterminações evidencia a variedade de temas, dinâmicas e formatos que tecem os cinemas negros brasileiros enquanto atividade coletiva, em contraponto à imagem de uma identidade única e estática.

Em dezembro, será realizada uma nova edição da Sessão Indeterminações, no IMS Paulista. As datas e filmes exibidos serão divulgados em breve.

O IMS Paulista fica na Avenida Paulista, 2424, em São Paulo/SP, e o IMS Poços, na Rua Teresópolis, 90, em Poços de Caldas/MG.