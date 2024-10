SescTV lança documentário sobre espetáculo dirigido por Ariane Mnouchkine

O Sesc Consolação, em parceria com o SescTV, realiza o lançamento do documentário “Todas por Uma”, dirigido por Jeanne Dosse e produzido pelo SescTV, no dia 9 de outubro, às 19h. O evento conta com um bate-papo entre a diretora e a atriz Maria Ceiça, que conversam sobre a experiência da atriz brasileira no trabalho com a renomada diretora francesa Ariane Mnouchkine, fundadora do Théâtre du Soleil, e o processo criativo do filme. Além disso, o pesquisador teatral e membro da APCA, José Cetra Filho, que também integra a mesa, abordará sobre a contextualização do Thêàtre Du Soleil e a utilização do audiovisual. Após o bate-papo, será exibido o filme.

O lançamento será aberto ao público, mediante retirada de ingressos no dia 9/10, a partir das 12h, on-line, no aplicativo Credencial Sesc SP, e no site Central de Relacionamento Digital, e, a partir das 14h, nas bilheterias das Unidades do Sesc. A entrada é franca.

“Todas por Uma” é um longa-metragem, que retrata a montagem da comédia musical “As Comadres”, dirigida por Ariane Mnouchkine, com a participação de 20 atrizes brasileiras. A peça, que esteve em cartaz no Sesc Consolação em 2019, é uma adaptação da obra canadense “Le Belle Soeurs”, de Michel Tremblay, que explora as relações femininas e os desafios do trabalho coletivo. O documentário mostra como, sob a direção de Ariane e o apoio da atriz Juliana Carneiro da Cunha, as atrizes mergulham em um intenso processo de preparação vocal e corporal, revelando os bastidores de uma das montagens mais desafiadoras do teatro contemporâneo e seu processo criativo.

A peça conta a história de Germana, que ganha um milhão de selos promocionais e, para colá-los em um catálogo e redecorar sua casa, reúne amigas e familiares. Durante esse processo, elas compartilham seus desejos, frustrações e sonhos.

Entre os dilemas discutidos no filme, estão questões sobre a representatividade e o papel de cada atriz no espetáculo. O elenco, que inclui nomes como Flávia Santana, Gabriela Carneiro da Cunha, Isabel Filardis e Maria Ceiça, destaca o esforço coletivo em ressignificar as estruturas sociais e o valor do trabalho colaborativo.

Após o lançamento no Sesc Consolação, o SescTV exibirá filme inédito no canal em 12 de outubro, às 22h, com reapresentações previstas para 15/10, às 23h, e 19/10, à 0h. O documentário também ficará disponível sob demanda em sesctv.org.br/todasporuma.

O documentário estreou internacionalmente no Festival Biarritz Amérique Latine e foi premiado no Festival Filmer le Travail, na França. No Brasil, foi exibido na 37ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.