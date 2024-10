Animage anuncia os filmes premiados

O 14º Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco anunciou os filmes vencedores da Mostra Competitiva. Este ano, 71 curtas, de 32 países, sendo 9 de realizadores brasileiros, competiram no circuito internacional do festival. O curta pernambucano “A Menina e o Pote”, de Valentina Homem e Tati Bond, foi escolhido como o Melhor Curta-Metragem pelo júri, levando o Grande Prêmio Animage.

“A Menina e o Pote” traz elementos da cosmologia indígena Baniwa e Yanomami para contar a história distópica de uma menina que redescobre as possibilidades do mundo através de um pote. A narrativa é contada com técnica de pintura sobre vidro, que realça a fluidez e a metamorfose da protagonista. Valentina trabalhou com colaboração da antropóloga indígena Francy Baniwa, para assegurar sua autenticidade cultural; a voz da narração em língua nheengatu (tupi) é de Francy.

Além da estatueta, o filme recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000,00. O curta também venceu o Prêmio ABCA Melhor Curta Brasileiro – Troféu Jeorge Pereira. O prêmio Jeorge Pereira, da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), é uma parceria com o Animage desde 2018.

Já o preferido pelo público, escolhido como melhor curta por meio de votação direta, foi “A Drifting Guitar”, da francesa Sophie Roze, vencedor na categoria Prêmio do Público. O Melhor Curta Brasileiro foi “Dona Beatriz Ñsîmba Vita”, de Catapreta.

A Mostra Competitiva de curtas-metragens do Animage reúne produções atuais de animação do mundo todo e premia em nove categorias. Este ano, o festival recebeu mais de 2.200 inscrições, de 100 países, um recorde que vem sendo superado a cada edição do evento.

Filmes da Alemanha, Portugal, Irã, Polônia e Estônia também foram contemplados nesta 14ª edição do Animage.

O júri oficial do Animage 2024 foi composto por Camila Kater (SP), Dandara Palankof (PE) e Fernando Galrito (Portugal). Já o júri da ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação, foi composto por Marcos Buccini, Nathália Forte e Pricilla Maria.

Confira os premiados em todas as categorias:

Melhor Curta – Grande Prêmio ANIMAGE: A Menina e o Pote, de Valentina Homem, codireção de Tati Bond (Brasil)

Melhor Curta – Prêmio do Público: A Drifting Guitar, de Sophie Roze (França)

Melhor Curta Brasileiro: Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta (Brasil)

Melhor Curta Infantil: Lulina e a Lua, de Marcus Vinicius Vasconcelos e Alois Di Leo (Brasil)

Melhor Direção: Sopa Fria, de Marta Monteiro (Portugal)

Melhor Roteiro: Baghe Golabi, de Shadab Shayegan (Alemanha)

Melhor Direção de Arte: Our Uniform, de Yegane Moghaddam (Irã)

Melhor Técnica: JOKO, de Izabela Plucinska (Polônia)

Melhor Som: Poppy Flowers, de Evridiki Papaiakovou (Estônia)

Menção Honrosa: Curta-Metragem Brasileiro Pária, Daniel Bruson (Brasil)

Prêmio ABCA Melhor Curta Brasileiro – Troféu Jeorge Pereira: A Menina e o Pote, de Valentina Homem, codireção de Tati Bond (Brasil)

Menções Honrosas ABCA: Guaracy, de Eliete Della Violla, Daniel Bruson (Brasil)

Hoje Eu Só Volto Amanhã, Diego Lacerda e codireção de Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano (Brasil)