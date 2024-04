Enrique Díaz protagoniza longa em homenagem aos 80 anos de Frei Betto

Foto: Frei Betto entre os atores Enrique Díaz e Jorge Luiz Lopes, em Cuba © Luis Monteiro

A Mirar Lejos Filmes iniciou as filmagens do longa-metragem “Betto”, que traz o ator Enrique Díaz como protagonista, em Cuba, neste mês. O país será o cenário de diversas locações do filme, que faz parte da homenagem da produtora aos 80 anos de Frei Betto.

O filme tem previsão de estreia para 2025, mas, ainda neste ano, a produtora lançará uma trilogia composta de documentários sobre o escritor, teólogo e ativista brasileiro, todos dirigidos por seus biógrafos Evanize Sydow e Américo Freire. O primeiro filme desta trilogia, “A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam – Frei Betto e a Educação Popular”, tem pré-estreia marcada para hoje, 26 de abril, às 15h, no Cinemark Pátio Paulista, em São Paulo, com a presença de Frei Betto.

O documentário faz um passeio pela trajetória ativa do dominicano, como em seu processo de diálogo com o método Paulo Freire, além de fatos inusitados e surpreendentes, como sua passagem pelo teatro como assistente de direção de Zé Celso Martinez Corrêa, na montagem original da peça O Rei da Vela. Sua experiência na prisão com os presos comuns, quando aplica sua passagem pelo teatro com os presos, usando técnicas e montando peças. No sentido de formação, sua chegada em Vitória, a vida na favela e o trabalho de conscientização social. A volta a São Paulo e as articulações com os operários e os movimentos sociais, sempre na perspectiva da educação popular como instrumento de autonomia.

Frei Betto desempenha papel significativo na política do Brasil. Na sua trajetória, muitas vezes desafiadora das estruturas de poder opressivas, como foi no período de ditadura no Brasil, entre 1964 e 1985, são marcantes a conexão com as comunidades populares, os movimentos sociais, a interlocução entre a Igreja Católica e o Estado, além de grande interação com os países da América Latina, especialmente Cuba.