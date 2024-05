“Noite e Dia – Lima Barreto, Obra e Vida” tem exibição na Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira promove, em parceria com a Unifesp, uma sessão do filme “Noite e Dia – Lima Barreto, Obra e Vida”, de Rodrigo Grota. A sessão, que acontece no próximo sábado, dia 4 de maio, às 15h, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, faz parte do Projeto Univercine, realizado entre a Unifesp (EFLCH) e a Cinemateca Brasileira. A sessão será seguida de debate com o cineasta e com o professor convidado Denilson Botelho, professor de História do Brasil na Unifesp, com pesquisas sobre literatura, imprensa e sociedade.

A programação é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes da sessão.