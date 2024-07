HBO anuncia elenco de série baseada no podcast “Praia dos Ossos”

Foto © Laura Campanella

A HBO anunciou o elenco que estará na nova minissérie HBO Original de ficção sobre a vida e o assassinato de Ângela Diniz, liderado por Marjorie Estiano, como Ângela, Emilio Dantas, como Doca Street, e Antônio Fagundes, como o advogado e ex-Ministro do STF Evandro Lins e Silva. Produzida pela Conspiração e com seis episódios, a produção, ainda sem título definido, é baseada no conhecido podcast “Praia dos Ossos” e retratará a jornada de libertação de Ângela. A minissérie não tem data de lançamento prevista.

Ângela Diniz foi uma mulher que, durante os anos 70, ousou viver em seus próprios termos – desde o momento em que decidiu se separar de seu primeiro marido até ser assassinada com quatro tiros pelo seu último companheiro que, assim como o primeiro, não aceitou sua decisão. Nessa jornada de embates, Ângela pagou com a própria vida pelo direito de tentar viver do seu jeito.

Também farão parte do elenco: Renata Gaspar, no papel de Gilda Rabelo, Thiago Lacerda será o colunista social Ibrahim Sued, Thelmo Fernandes, como Milton Villas Boas, o primeiro marido de Ângela, Joaquim Lopes, no papel de Tuca Mendes, e Emílio de Mello, como o advogado Evaristo de Moraes. E, ainda, Pedro Nercessian, Deco Almeida, Stepan Nercessian, Tóia Ferraz, Daniela Galli, Carol Ferman, Yara de Novaes, Priscila Steinman, Tatsu Carvalho, Maria Volpi, Charles Fricks, Gustavo Wabner e Ester Jablonski.

Escrita por Elena Soárez (“O Mecanismo”, “Casa de Areia”, “Filhos do Carnaval”) e dirigida por Andrucha Waddington (“Sob Pressão”, “Fim”), a minissérie tem produção executiva de Waddington, Lorena Bondarovsky e Renata Brandão. Por parte da Warner Bros. Discovery a produção executiva é de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Monica Albuquerque.