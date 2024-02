1º Festival de Cinema de Xerém, realizado pela EBAV e Instituto Zeca Pagodinho, abre inscrições

A EBAV – Escola Brasileira de Audiovisual em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho, anuncia a abertura das inscrições da 1ª edição do Festival de Cinema de Xerém, que acontece de 8 a 11 de maio, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Com direção-geral de Sérgio Assis, direção-executiva de Emerson Rodrigues e direção de Monica Trigo, o festival tem como objetivo possibilitar um intercâmbio para as diversas produções realizadas em todos os Estados brasileiros, além de democratizar e difundir a produção audiovisual de curtas-metragens no Estado do Rio, especialmente na Baixada Fluminense e no território de Duque de Caxias e Xerém.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente seus curtas-metragens até 10 de março, desde que tenham a duração máxima de 20 minutos (créditos inclusos), e realizados a partir de 1º de janeiro de 2022. A primeira edição consiste nas seguintes mostras: Competitiva Nacional de Curtas, Competitiva Fluminense e Baixada de Curtas, Competitiva Cinema Leva Eu de Curtas, além do Festivalzinho de Cinema e Mostra Homenageados (estes dois últimos contarão com exibições apenas de longas).

Os vencedores das sessões competitivas receberão o Troféu Zeca Pagodinho, símbolo oficial do Festival de Cinema de Xerém.

Mais informações e regulamento estão disponíveis no site oficial do festival, www.festivaldexerem.com.br.