Projeto Paradiso seleciona filme “Engole o Choro”, desenvolvido por cineastas estreantes de São Paulo, para a Incubadora Paradiso 2024 

O Projeto Paradiso anunciou o filme “Engole o Choro” (foto), dirigido e roteirizado por Fabio Rodrigo e produzido por Amanda Pó, ambos profissionais de São Paulo, como um dos três projetos selecionados para a sexta edição da Incubadora Paradiso, um programa de formação voltado ao desenvolvimento de projetos de longa-metragem de ficção. A Incubadora Paradiso 2024 terá um investimento total no valor de R$ 250 mil, aplicados em bolsas, mentorias, workshops, com o objetivo de impulsionar coproduções internacionais de alto valor artístico, assim como o desenvolvimento profissional dos participantes – roteiristas, diretores e produtores independentes, desenvolvendo seu primeiro ou segundo longa-metragem.

Também foram selecionados para esta edição da Incubadora os filmes: “A Onça”, de Emanuel Lavor, com produção de Bruno Torres (DF), e “Infantaria”, de Laís Santos Araújo, com produção de Pedro Krull (AL). Com a seleção, os cineastas e seus respectivos produtores passam a integrar a Rede Paradiso de Talentos. Esta é a sexta edição da Incubadora Paradiso, iniciativa que já apoiou o desenvolvimento de 21 longas-metragens de ficção desde 2019.