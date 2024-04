Rede Minas premia curtas-metragens do interior de Minas Gerais

Foi lançado, nesta terça (30/04), edital de prêmio de exibição de curtas-metragens mineiros. Direcionada a produções realizadas no interior de Minas Gerais, a ação vai selecionar e premiar filmes produzidos nas diversas regiões do Estado. A iniciativa é da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), por meio da Rede Minas.

A ação tem por objetivo promover e ampliar o alcance de obras audiovisuais de curta-metragem de realizadores do interior do Estado de Minas Gerais, democratizando e ampliando o acesso à cultura e potencializando a difusão da produção audiovisual descentralizada. As obras inscritas devem atender aos critérios de interiorização, terem o formato de curta-metragem de 5 a 25 minutos de duração e serem realizadas a partir de 2019, com temática e gênero livre. O edital contemplará ao todo dez propostas. Cada obra premiada recebe R$ 6 mil.

Os filmes selecionados passarão a fazer parte de um banco de obras e vão ganhar visibilidade com a inclusão no catálogo da plataforma gratuita de streaming EMCplay. As obras podem, também, serem veiculadas na Rede Minas, de acordo com a disponibilidade na grade de programação.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 19 de junho. Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas com residência ou sede comprovadas no interior de Minas Gerais. As obras produzidas na capital e nas cidades localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte não estão contempladas nesse edital. Mais informações no site https://emc.mg.gov.br/institucional/editais.