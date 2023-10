Ultrapassando a marca de 430 mil espectadores, “Nosso Sonho” se torna a maior bilheteria do ano e vence Prêmio Jovem Brasileiro

Foto © João Atala

“Nosso Sonho”, dirigido por Eduardo Albergaria e produzido por Leonardo Edde, se tornou a maior bilheteria de filme nacional de 2023. Chegando na sexta semana de exibição, alcança a marca dos 430 mil espectadores. A produção recebeu o Prêmio Jovem Brasileiro 2023 na categoria Entretenimento & Filme Nacional. Distribuído pela Manequim Filmes, o longa é a cinebiografia da maior dupla de funk melody do Brasil, Claudinho e Buchecha, e resgata a história por trás da fama, as dificuldades enfrentadas no caminho para o sucesso, os desafios e dramas pessoais. Os protagonistas Lucas Penteado e Juan Paiva dão vida a Claudinho e Buchecha.

O Prêmio Jovem Brasileiro (PJB) aconteceu em São Paulo, com apresentação de Carla Diaz e Guto Melo, e contou com um júri formado por jornalistas, colunistas e formadores de opinião. O ator Lucas Penteado recebeu a estatueta em nome da produção.

No elenco, se destacam Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê e Clara Moneke são Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos. Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho interpretam Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente. “Nosso Sonho” conta, ainda, com participações especiais de Antonio Pitanga, como Seu Américo, Isabela Garcia, como Dona Judite, Negão da BL como DJ do baile, e FP do Trem Bala e Gabriel do Borel, como a dupla Cidinha e Doca e Flávia Souza e Reinaldo Júnior.

“Nosso Sonho” é uma produção Urca Filmes, em coprodução com a Riofilme, Telecine e Warner Bros Distributing e apoio da Globo Filmes. Com investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e BBDTVM. A distribuição nos cinemas é realizada pela Manequim Filmes.