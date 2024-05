2ª Mostra Som Quadro a Quadro (Cinema de Animação) tem oficina, roda de conversa e exibição de filmes gratuitos em Nova Friburgo

De 2 a 4 de maio, a 2ª Mostra Som Quadro a Quadro chega na Usina Cultural Energisa, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A programação totalmente gratuita conta ainda com oficina e roda de conversa sobre o Som para Animação. As inscrições podem ser feitas no link: https://forms.gle/KRPYtMHL18UzyjKp9.

Com direção de Jane Correia e curadoria de Marcelo Marão, o evento vai exibir mais de 30 filmes de animação em curta-metragem, brasileiros, realizados com as mais variadas técnicas e temáticas.

Na abertura, será exibido o aclamado filme “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, do diretor Marcelo Marão, com atuação de voz de Rodrigo Santoro, Natália Lage e Guilherme Briggs.