Mostra Infantil do Festival de Gramado terá première mundial de animação brasileira

No dia 9 de agosto, o Palácio dos Festivais volta a receber a Mostra Infantil. Compondo as sessões paralelas do Festival de Gramado, a exibição, voltada aos pequenos, conta com um título inédito: “Abá e sua Banda”. A animação, dirigida por Humberto Avelar, terá première mundial para os alunos da rede municipal de ensino da cidade. Em duas sessões, às 8h30 e às 14h, os pequenos acompanharão as aventuras de Abá, um jovem príncipe em conflito com seus sonhos e suas responsabilidades. Na sequência, a equipe do filme participa de um bate-papo com as crianças.

A programação paralela conta ainda com a Mostra Acessível e o Cinema nos Bairros. Disponível gratuitamente no site do festival de 12 a 18 de agosto e contando com acessibilidade completa, a Mostra Acessível é composta por três títulos gaúchos: “Céu Aberto”, de Elisa Pessoa, “Legalidade”, de Zeca Brito, e “Uma Carta para Papai Noel”, de Gustavo Spolidoro. Em parceria com a Globo Filmes, o Cinema nos Bairros exibirá o longa “Perlimps”, de Alê Abreu, em sete sessões em diferentes escolas do município.