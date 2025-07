Série documental “O Assassinato do Ator Rafael Miguel” estreia na HBO Max

A HBO Max estreia, no dia 31 de julho, “O Assassinato do Ator Rafael Miguel”, nova série documental que revisita a trágica morte do jovem ator, assassinado aos 22 anos junto aos pais, em 2019.

Com produção da Grifa Filmes, a narrativa apresenta os dois dias de julgamento recentes que marcaram o caso, entrevistas inéditas e acesso exclusivo aos bastidores da investigação. Além de reconstituir o crime e seu desdobramento na Justiça, a série mergulha na história de Isabela Tibcherani, namorada de Rafael na época, e na do principal suspeito, seu pai, Paulo Cupertino, descrito como uma figura autoritária e agressiva, cuja postura abusiva afetava profundamente as relações familiares.

A trama explora a mente do assassino e traz uma reflexão sobre comportamentos abusivos dentro do ambiente familiar, que resultaram no assassinato de Rafael e seus pais, provocado pela resistência de Cupertino ao namoro da filha com o jovem. Em maio deste ano, Paulo foi condenado a 98 anos de prisão pelo triplo homicídio, após quase três anos foragido — período em que passou por diversos estados e até pelo Paraguai. Embora tenha mantido sua alegação de inocência, foi considerado culpado pelo júri popular.

“O Assassinato do Ator Rafael Miguel” é uma série documental Max Original, que traz um olhar profundo e sensível sobre o caso que chocou o Brasil. A produção é assinada por Fernando Dias e Kiko Ribeiro, com direção de Mauricio Dias, roteiro de Guilherme Cesar, com supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz, representantes da Warner Bros. Discovery.