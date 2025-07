Universal Pictures, Warner Bros. Pictures e Acessara lançam pesquisa nacional de acessibilidade nos cinema

A Universal Pictures e a Warner Bros. Pictures firmam parceria com a Acessara – Hub de Acessibilidade, empresa especializada em criar soluções práticas e personalizadas que promovem a acessibilidade completa em espaços, experiências e estruturas. Como fruto dessa colaboração, as empresas lançam uma Pesquisa Nacional de Acessibilidade nos Cinemas, que estará disponível até dia 21 de setembro através deste link.

A iniciativa pioneira busca mapear as principais barreiras enfrentadas por pessoas com necessidades especiais nas salas de cinema de todo o país, com o objetivo de reunir dados concretos que orientem melhorias na infraestrutura, atendimento e na experiência audiovisual como um todo. A pesquisa pode ser respondida por qualquer pessoa interessada.

A Acessara é formada por uma equipe majoritariamente composta por pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras, LGBT+ e neurodivergentes.

Iniciada no ano passado, a parceria com a Acessara coloca em prática um projeto ambicioso para tornar todos os materiais de cinema cada vez mais acessíveis, dos trailers, passando pela divulgação de materiais, até os filmes completos exibidos em tela. Todos os lançamentos já contam com recursos de acessibilidade, como legendas descritivas, tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrições. Além da pesquisa, a parceria também prevê a melhoria contínua dos recursos, estratégias e tecnologias para que o acesso ao cinema chegue a cada vez mais pessoas.