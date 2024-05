Canal Brasil exibe imagens inéditas do set de “Baby”, longa premiado em Cannes

Foto: João Pedro Mariano, Marcelo Caetano, Bruna Linzmeyer, Ana Flavia Cavalcanti e Ricardo Teodoro © Soraya Ursine

O Canal Brasil vai exibir um Cinejornal especial com os bastidores do longa “Baby”, premiado na 63ª Semana da Crítica de Cannes. O filme, uma coprodução do canal, venceu a categoria de Melhor Ator Revelação pelo trabalho de Ricardo Teodoro, que interpreta Ronaldo, um dos protagonistas. O programa, que será exibido no sábado, dia 25, às 13h15, conta com entrevistas de Kiko Mollica com o diretor Marcelo Caetano, com o produtor Ivan Melo e com os atores João Pedro Mariano, que vive Baby, e Ricardo Teodoro.

No Cinejornal, Kiko Mollica vai até o centro de São Paulo, em uma das diárias de filmagem de “Baby”. Com Marcelo Caetano, ele conversa sobre a trama e a mensagem do longa. E Ricardo Teodoro, vencedor do prêmio em Cannes, fala com Kiko sobre seu papel.

“Baby” conta uma história de amor moderna e conturbada, uma paixão que vem de uma amizade e é difícil de ser definida. A trama acompanha Wellington (João Pedro Mariano) que, após ser liberado de um centro de detenção para jovens, se vê perdido e, em suas andanças pelo Centro de São Paulo, conhece o garoto de programa Ronaldo (Ricardo Teodoro). Os dois criam uma relação que evolui para a construção de um amor peculiar, cheio de conflitos e brigas, mas também de cuidado, cumplicidade e proteção.