CineSesc RJ apresenta a mostra Ode à Imaginação

O mês de julho no CineSesc RJ será dedicado ao sonho, à invenção e ao encantamento. Com curadoria que propõe um mergulho nas múltiplas possibilidades do imaginário, a mostra Ode à Imaginação reúne filmes que ressignificam a realidade a partir da fabulação, da fantasia, da memória e da arte. A programação acontece até 31 de julho, com todas as sessões gratuitas, em diversas unidades do Sesc RJ no estado.

Com obras que transitam entre a animação, o drama, o musical e o documentário, a mostra convida o público a percorrer narrativas que não apenas encantam, mas também refletem sobre o presente. Os filmes apresentados abordam temas como deslocamento, infância, ancestralidade e relações familiares, apostando na potência do sonho como forma de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e de reinventar futuros.

Entre os destaques da seleção estão “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, animação brasileira de Marcelo Marão, que leva personagens excêntricos ao fundo do mar; o sensível “Los Silencios”, de Beatriz Seigner, sobre uma família que foge do conflito armado e encontra refúgio em uma ilha misteriosa; o poético “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry; e o musical francês “Anos Dourados”, de Chantal Akerman. E ainda a premiada produção luso-brasileira “A Flor do Buriti” (foto), que narra a luta do povo indígena Krahô, também integra a mostra, combinando memória e resistência em uma poderosa linguagem cinematográfica.

Além da mostra principal, o CineSesc RJ também realiza sessões especiais, entre elas, a exibição do aguardado “O Auto da Compadecida 2”, com retorno de João Grilo e Chicó às telas, e da cinebiografia musical “Nosso Sonho”, que conta a trajetória da dupla Claudinho & Buchecha, ícones do funk melody.

A programação de julho contempla ainda o Panorama de Curtas Pulsar 2025, com títulos selecionados por meio do edital de cultura do Sesc RJ, trazendo produções autorais que exploram temas como memória, ancestralidade, espiritualidade e arte como denúncia e reconstrução.

E, para as crianças e famílias, o Cineminha apresenta uma seleção de filmes infantojuvenis brasileiros e internacionais, com histórias cheias de aventura, ternura e descobertas, como “A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília”, “Meu Amigãozão – O Filme” e “O Menino Maluquinho”.