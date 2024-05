FRAPA abre inscrições para Rodada de Negócios com mais de 80 players

Foto © Ana Beatriz Vieira

Estão abertas as inscrições para a Rodada de Negócios do 12º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre com preços promocionais até 2 de junho. A convocatória da Rodada termina no dia 1º de julho. Associados(as) da ABRA têm 10% de desconto em todas as categorias. O evento acontece de 4 a 8 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana.

Pioneira em possibilitar o contato direto de roteiristas com players do mercado, a Rodada de Negócios deste ano é a maior da história do festival. Plataformas de streaming, canais, produtoras, distribuidoras e agentes de roteiro formam a lista dos 84 players participantes, marca recorde do festival até então. Entre as empresas inéditas no FRAPA, marcarão presença em 2024: Montelona (Uruguai), Eye Slice (Espanha/Brasil) e os nacionais Floresta e Ventre Studio.

A Rodada segue no formato híbrido, com as reuniões online de 22 a 25 de outubro e as reuniões presenciais de 5 e 8 de novembro, na capital gaúcha. Globoplay, RT Features, Star+, Canal Brasil, Porta dos Fundos, Warner Bros. Discovery e O2 serão alguns dos participantes. Todos os players (e o tipo de projeto que buscam) podem ser consultados no site do evento.

As inscrições para os Concursos de Roteiros e Argumentos, já encerradas, receberam mais de 680 projetos este ano.

Com o apoio de instituições como a ABRA, Conspiração e Projeto Paradiso, o FRAPA é uma realização da Coelho Voador e da Epifania Filmes e tem direção-geral de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller.