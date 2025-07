Festival Curta Campo Grande recebe inscrições até 31 de julho

Estão abertas, até 31 de julho, as inscrições para a segunda edição do Festival Curta Campo Grande, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro. A participação é gratuita e voltada a filmes finalizados em 2024 ou 2025, com duração de até 30 minutos. As orientações constam no site www.festivalcurtacampogrande.com.

Entre as novidades já confirmadas está uma parceria inédita com o Festival Curta Cinema, um dos principais festivais dedicados ao curta-metragem na América do Sul, que trará uma mostra internacional não competitiva para Campo Grande.

Com duas mostras competitivas — Curta Brasil e Curta MS — e outras mostras paralelas, o festival segue com a proposta de exibir uma seleção plural, comprometida com temáticas urgentes da contemporaneidade e com a representatividade de grupos historicamente minorizados.

Os filmes selecionados concorrerão ao Troféu Tuiuiú, em categorias como melhor curta de ficção, documentário, direção, atuação, roteiro, fotografia, arte, som e montagem. Os vencedores serão escolhidos por um júri técnico especializado e também pelo voto popular, numa tentativa de ampliar o diálogo entre crítica e público.

A lista de filmes selecionados será divulgada até 15 de outubro, no site oficial www.festivalcurtacampogrande.com e nas redes sociais do festival (@festivalcurtacampogrande).