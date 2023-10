“Vergel”, filme protagonizado por Camila Morgado, estreia no Canal Brasil

Inédito na TV, “Vergel”, estrelado por Camila Morgado, estreia no Canal Brasil no sábado, dia 7, às 22h30. Dirigido e escrito por Kris Niklison, o filme é uma coprodução entre Brasil e Argentina e traz Camila no papel de uma mulher que vive um luto repentino. O longa teve sua estreia nacional na mostra competitiva de longas-metragens brasileiros do 45º Festival de Cinema de Gramado.

“Vergel” acompanha uma mulher à beira da loucura após a morte de seu marido durante férias na Argentina. Enquanto espera a liberação do corpo, ela perde a noção do tempo e da realidade e se vê perdida no apartamento onde está hospedada, que é cheio de plantas. Uma vizinha (Maricel Álvarez) aparece para ajudá-la a cuidar das plantas e se torna um apoio para que ela compartilhe sua dor.