“Enquanto o Céu Não me Espera”, de Christiane Garcia, é eleito Melhor Filme na principal mostra do Santos Film Fest

De 24 de junho a 2 de julho, o 11º Santos Film Fest – Festival de Cinema de Santos teve sessões lotadas em 12 espaços culturais, em Santos e um em São Vicente, reunindo 96 obras cinematográficas de todas as regiões do Brasil. A cerimônia de encerramento aconteceu na noite de 2 de julho, na Open House Idiomas, escola decorada com pinturas de clássicos do cinema. Foram entregues, ao todo, 33 troféus.

Mais do que exibições, o festival ofereceu ao público apresentações ao ar livre, debates e uma exposição temática. Ao todo, foram cerca de 50 mil pessoas impactadas durante os nove dias de programação gratuita e acessível.

Sob a direção dos produtores culturais André Azenha e Paula Azenha, o Santos Film Fest prestou homenagem a Chico Gomes, músico santista e criador da técnica Triplo Domínio; Rodiney Assunção, cineasta que documenta a memória cultural da região; Guilherme de Almeida Prado, diretor paulista conhecido por “A Dama do Cine Shanghai”; Imara Reis, atriz com mais de 50 anos de carreira no cinema, teatro e TV; Maurice Legeard, francês radicado em Santos que fundou o Clube de Cinema e a Cinemateca de Santos; e Wanderley Camargo (Leyzão), pioneiro do audiovisual regional e fundador da produtora FLIP Filmes.

Confira os premiados desta edição:

Prêmio cinefilia pela assiduidade no festival

Rodrigo dos Santos Rema

Fabrício de Lima Luiz

Renata Nogueira

Mostra de Animação

Melhor Direção e Melhor Roteiro: Balada para Raposo Tenório (2024) Dir. Samuel Peregrino, 19 minutos, GO, Classificação indicativa livre;

Melhor Filme: PiOinc (20240, Dir. Alex Ribondi; Ricardo Makoto, 17 minutos, DF, Classificação indicativa livre.

Mostra Universitária

Melhor Direção e Melhor Roteiro: Paçoca (2024), Dir. Marçal Vianna, 19 minutos, RJ, Classificação indicativa livre;

Melhor Filme: Yara (2024), Dir. Gabi Tores, Ana Beatriz Benevides, 2 minutos, RJ, Classificação indicativa livre.

Mostra Periférica

Menção Honrosa: Escudo (2025), Dir. Andrey Haag e Santicomcifrao, 7 minutos, SP, Classificação indicativa 12 anos.

Melhor Filme e Melhor Direção: Zé Tonho (2024 ) Dir: Lucas Chagas, 25 minutos, SP, Classificação indicativa: 12 Anos;

Mostra Humanidades – Curta-metragem

Menção Honrosa: Correnteza (2025), Dir. Diego Müller e Pablo Müller, 7 minutos, RS, Classificação indicativa livre.

Melhor Direção: El Silencio del Corazón (2023), Dir. Fernando Lazzarini, 20 minutos, ARG, Classificação indicativa livre;

Melhor Filme: Silêncio na Boiada (2025), Dir. Luiza Fernandes, 20 minutos, MA, Classificação indicativa livre;

Mostra Humanidades – Longa-metragem

Menção honrosa: A Tragédia das Imagens (2024), Dir. Kalel Pessôa, 74 minutos, PA, Classificação indicativa 14 anos

Melhor Direção: Togoland – Projections (2023), Dir. Jürgen Ellinghaus, 96 minutos, FRA, Classificação indicativa 12 anos;

Melhor Filme: Ouvidor (2023), Dir. Matias Borgström, 74 minutos, SP, Classificação indicativa 12 anos

Mostra Regional

Menção honrosa: 8 de Março (2025), Dir. Maria Fernanda De Souza, 7 minutos, Guarujá, Classificação indicativa 12 anos;

Melhor Filme e Melhor Direção: Noroeste – Quem nasce tempestade, não tem medo de vento forte (2024), Dir. Cibele Appes, 25 minutos, Santos, Classificação indicativa 14 anos;

Voto Popular: Hannah (2025), Dir. Thomas Mehler, 15 minutos, Santos, Classificação indicativa 10 anos.

Mostra Nacional – Curta-metragem

Menção Honrosa: Monstras (2025), Dir. Thaís de Almeida Prado, 23 minutos, SP, Classificação indicativa 14 anos.;

Melhor Direção: Efeito Laranja (2024), Dir. Lucas Lyrio, 10 minutos, SP, Classificação indicativa 14 anos;

Melhor Filme: Os Quatro Exílios de Herbert Daniel (2025), Dir. Daniel Favaretto, 14 anos, SP, Classificação indicativa Livre;

Voto Popular: Nesta Data Querida (2025), Dir. André Leão, 26 minutos, SP, Classificação indicativa 10 anos.

Mostra Nacional – Longa-metragem

Menção Honrosa: As cores e amores de Lore (2024), Dir. Jorge Bodanzky, 82 minutos, SP, Classificação indicativa Livre;

Melhor Direção: Os Ruminantes (2025), Dir. Tarsila Araújo e Marcelo Mello, 80 minutos, SP, Classificação indicativa 16 anos;

Melhor Filme: Enquanto o Céu Não Me Espera (foto, 2024), Dir. Christiane Garcia, 79 minutos, AM, Classificação indicativa Livre;

Voto Popular: Cazuza – Boas Novas (2024), Dir. Nilo Romero, 91 minutos, RJ, Classificação indicativa Livre.

Mostra de Longas-metragens da Baixada Santista

Menção Honrosa: Inspirando o Futuro – Santos Jovem Doutor (2024), Dir. Carlos Oliveira, 75 minutos, Classificação indicativa Livre;

Menção Honrosa: Ninguém é Campeão Sozinho (2024), Dir. Elder Fraga, 80 minutos, Classificação indicativa livre.

Mostra Histórias que Ecoam

Menção Honrosa: Poemaria (2024), Dir. Davi Kinski, 75 minutos, SP, Classificação indicativa Livre