“Ninguém Sai Vivo Daqui” terá sessão gratuita no CCSP com a presença do diretor e da atriz Fernanda Marques

Foto: Viviane Monteiro, Arlindo Lopes e Fernanda Marques em cena do filme © Marina de Almeida Prado

Com roteiro inspirado no livro “Holocausto Brasileiro”, da jornalista Daniela Arbex, o longa “Ninguém Sai Vivo Daqui” terá sessão gratuita no Centro Cultural São Paulo, no dia 5 de julho, às 19h, com a participação do diretor André Ristum e da atriz Fernanda Marques. A obra acompanha a jornada de Elisa, uma jovem que engravida do namorado e, no começo dos anos de 1970, é internada à força pelo pai no hospital psiquiátrico Colônia, em Barbacena (MG). O filme chega aos cinemas brasileiros em 11 de julho, com distribuição da Gullane+. A produção é da Sombumbo e TC Filmes, em coprodução com Gullane, Geração Entretenimento, Canal Brasil e Karta Film.

Além de Fernanda Marques, o longa ainda traz no elenco Augusto Madeira, Rejane Faria, Naruna Costa, Andréia Horta, entre outros. A obra estreou mundialmente na seleção oficial do Festival de Tallin Black Nights, na Estônia, e abriu o Festival de Brasília de 2023. A história do hospital também rendeu uma série, “Colônia”.

Ristum, que assina o roteiro com Marco Dutra e Rita Gloria Curvo, conta que quando tomou contato com a história do Colônia, as meninas grávidas que eram internadas pelos familiares foi uma das coisas que mais lhe chamou a atenção.

A ideia de realizar o filme em preto e branco veio da longa parceria com o diretor de fotografia Hélcio Alemão Nagamine, pois, para eles, não havia qualquer brilho ou cor na vida daquelas personagens.

Trazendo uma proposta inovadora, Ristum conta que trabalhou com o elenco como se fosse uma cooperativa, quase uma produção teatral, na qual todos os atores vestiam e maquiavam a si mesmos a partir de um conceito elaborado previamente com o caracterizador. As cenas, rodadas em longos planos-sequência, foram outro elemento que ajudaram o elenco a dar mais consistência aos seus personagens.