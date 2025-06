“Apenas 3 Meninas” começa filmagem no Rio de Janeiro

Foto © Rodrigo Montenegro

Em 2020, três amigas se deparam com dados alarmantes: uma em cada quatro adolescentes brasileiras não têm acesso mensal a absorventes; 20% das adolescentes do país não têm água corrente em casa e cerca de 200 mil estudam em escolas sem banheiro. A ONU estima que uma em cada dez meninas no mundo deixe de frequentar a escola todo mês por causa da menstruação.

Foi diante dessa realidade que Amanda, Bia e Maria Fernanda decidiram agir para transformar a vida de centenas de mulheres ao seu redor e criaram a primeira lei do Brasil que garante a distribuição gratuita de absorventes. A lei foi proposta pelo deputado Renan Ferreirinha e aprovada por unanimidade pela ALERJ em 2021. A história inspiradora dessas jovens será retratada no filme “Apenas 3 Meninas”, com direção de Susanna Lira (“Torre das Donzelas”, “Rotas do Ódio”), produção da Panorâmica e coprodução da Elo Studios e Paramount Pictures Brasil.

Com as filmagens iniciadas este mês no Rio de Janeiro, o longa traz no elenco Mel Maia, Lívia Silva e Letícia Braga, que vivem as protagonistas Amora, Irene e Luana, respectivamente. Milhem Cortaz é Elias, pai de Amora; e Juliana Alves interpreta Jo, uma mulher multifacetada que acumula inúmeras funções, como tantas brasileiras. Já Shirley Cruz interpreta Edna, mãe de Irene e Nicole Orsini, a amiga da escola que não acredita nas meninas.