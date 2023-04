4º prêmio Cardume Cabíria tem inscrições abertas para o desenvolvimento de roteiros de curta-metragem

O Prêmio Cardume Cabíria é uma iniciativa conjunta da plataforma de streaming Cardume e do Cabíria Festival, tendo como perspectiva estimular a criação e desenvolvimento de roteiros que tenham pessoas autoidentificadas mulheres como realizadoras.

As inscrições poderão ser realizadas pelo site da Cardume (cardume.tv.br) e poderão ser inscritos argumentos de curtas-metragens de autoria feminina, ou escritos em coautoria com roteiristas mulheres, e que tenham, obrigatoriamente, uma mulher como protagonista da história, considerando-se, para todos os efeitos, mulheres cis ou transexuais.

O prêmio é destinado a autoras estreantes ou não estreantes no universo audiovisual. Para se inscrever é necessário ser assinante do Clube de Benefícios da plataforma Cardume, exceto mulheres trans, pretas, indígenas e PCDs, que terão gratuidade na inscrição. Os roteiristas deverão submeter o argumento da obra até o dia 11 de maio. Serão selecionados 3 projetos que receberão como prêmio a consultoria com a diretora e roteirista Marília Nogueira para desenvolvimento do roteiro e um auxílio de R$ 300,00.

Marília Nogueira é diretora, roteirista e idealizadora do Cabíria Prêmio de Roteiro que, desde 2015, fomenta a presença de mais mulheres e diversidade no audiovisual. Em 2019, a iniciativa se expandiu para o Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual, do qual integra a direção.