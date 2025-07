“O Agente Secreto” terá sessão gratuita no Cinéma Paradiso Louvre, na França

“O Agente Secreto” fará parte da programação do Cinéma Paradiso Louvre, festival gratuito com exibição ao ar livre, que ocorre no pátio do Museu do Louvre, em Paris, uma coprodução entre MK2 e do Musée do Louvre. A sessão ocorre no dia 5 de julho e contará com a presença de Kleber Mendonça Filho, vencedor do prêmio de Melhor Direção no 78º Festival de Cannes, e da produtora Emilie Lesclaux.

Após se destacar em Cannes também com o prêmio de Melhor Ator para Wagner Moura, Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e Art et Essai, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai), o longa integrou também a programação do Festival de Cinema de Sydney.

Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro, e ganha sessões especiais e antecipadas já em setembro e outubro. O longa é um thriller político, que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O elenco inclui ainda Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, entre outros artistas. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, e é uma coprodução com a CinemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha), e conta com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes. Internacionalmente, será lançado pela Neon (EUA e Canadá) e pela Mubi (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina, exceto Brasil).