Cursos gratuitos no CineSesc abordam figurino nos filmes de romance e audiodescrição no cinema

Para além da exibição de filmes, o CineSesc também oferece dois cursos no mês de dezembro. No dia 8 inicia Figurinos de Amor e Separação, ministrado por Carolina Casarin. Nos encontros, os participantes poderão mergulhar em 4 longas brasileiros que colocam o amor como o centro da narrativa e poderão analisar como os figurinos acompanham os movimentos internos dos personagens. Nas obras ambientadas nas décadas de 1920 (“Lição de Amor”, de Eduardo Escorel, com figurino de Anísio Medeiros), 1960 (“Todas as Mulheres do Mundo”, de Domingos de Oliveira, com figurino de Zuzu Angel), 1980 (“Eu Sei que Vou te Amar”, de Arnaldo Jabor, com figurino de Glória Kalil) e 1990 (“Pequeno Dicionário Amoroso”, de Sandra Werneck, com figurino de Pedro Sayad), as escolhas visuais dos figurinistas buscam expressar emoções em transformação e ajudam a contar essas histórias de amor com estilo.

No dia 9 é a vez de Introdução à Audiodescrição no Cinema, com Bell Machado, onde os inscritos, podem conhecer noções de como estruturar um roteiro adequado à audiodescrição, partindo de teorias sobre o olhar, perspectivas e o estudo de linguagens cinematográficas. Os cursos são gratuitos e as inscrições devem ser feitas pelo site sescsp.org.br/cinesesc.