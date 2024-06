“Madeleine à Paris”, que conta a história de artista baiano, foi exibido no Festival do Cinema Brasileiro, em Bordeaux

Foto: Daniel Zarvos

Robertinho, um multiartista brasileiro queer, andrógino, negro e de Candomblé há mais de três décadas encanta Paris com sua arte. Nascido em Santo Amaro da Purificação (BA), Roberto Chaves é o protagonista do filme “Madeleine à Paris”, de Liliane Mutti. É sob o olhar sensível da cineasta (que há seis anos acompanha seus passos), que o protagonista entra em cena para contar sua história de resistência para o mundo todo. O filme teve sua pré-estreia internacional no 26º Festival do Cinema Brasileiro, em 2 de junho, encerrando o evento que aconteceu o Cinema Utopia Bordeaux.

“Madeleine à Paris” é um filme que mostra as dificuldades e conquistas de um imigrante latino na Europa, o sonho de um artista, os limites e as superações da vida. As raízes transculturais tecem a trama, que conta a caminhada de Robertinho, entre luzes, cores e plumas. A história desse personagem da vida real é mais do que um show, é um ato de resistência.

O artista, que foi convidado para ir à Paris pela primeira vez, quando ainda era office boy no gabinete do então vereador de Salvador, Gilberto Gil, é o idealizador da mais importante tradição afro-brasileira na Europa, a “Lavagem de Madeleine”, que, há mais de duas décadas, é símbolo da cultura brasileira no país. O cortejo da “Lavagem de Madeleine” acontece há 22 anos em Paris, inspirado na Lavagem do Senhor do Bonfim e abre o calendário do verão europeu. A festividade começa na Praça da República de Paris e vai até a Igreja da Madeleine, onde lava-se as escadarias da igreja.

A celebração reúne, a cada ano, cerca de 60 mil pessoas, seguindo o trio-elétrico puxado por Carlinhos Brown e Roberto Chaves. Franceses, brasileiras e brasileiros, pessoas de diferentes nacionalidades, misturam-se nas ruas da capital francesa dançando ao ritmo dos atabaques. A lavagem integra, ainda, a Rota dos Escravizados da UNESCO.

No filme, assistimos Robertinho como um orixá do cortejo da Lavagem e à noite, a outra faceta, com sua fantasia e performance de arlequim, no Cabaré Paradis Latin, onde começou a trabalhar há 33 anos. Em um sincretismo rítmico, particular e singular, Robertinho circula entre o tradicional catolicismo francês e sua origem de Axé, do recôncavo baiano, de quem cresceu sob a guarda e benção de Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Entre uma edição da Lavagem e outra, ele viaja ao Brasil em busca de suas raízes familiares e espirituais. Suas vivências entre os dois países, entre o masculino e o feminino, o sagrado e o profano, fazem do filme um profundo mergulho em busca da sua identidade.

O filme está previsto para chegar às telas dos cinemas brasileiros ainda em 2024, com distribuição da Bretz Filmes (BR). A obra é uma realização da produtora baiana Toca Filmes, com produção associada na França de François Combin (Urubu Filmes). Dirigido por Liliane Mutti (“Miúcha, a voz da Bossa Nova”; “Salut, mes ami.e.s !”; “Elle, Marielle Franco”), o filme tem direção de fotografia de Daniel Zarvos, que também assina a produção executiva, com narração do ator francês Christopher Ecobichon.