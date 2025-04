Após 21 semanas em cartaz, “Ainda Estou Aqui” estreia na Globoplay

Após 21 semanas movimentando o circuito nacional, “Ainda Estou Aqui” se despediu dos cinemas no Brasil e chega, no próximo domingo, 6 de abril, à plataforma Globoplay. Em sua longa carreira, marcada pelo forte apoio e engajamento do público brasileiro, o longa, dirigido por Walter Salles, foi visto por 5,834 milhões de espectadores e alcançou importantes conquistas para o cinema nacional, incluindo o primeiro Oscar do Brasil, na categoria de Melhor Filme Internacional, o primeiro Goya, na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano, o inédito Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, para Fernanda Torres, e o prêmio de Melhor Roteiro, no Festival de Veneza, além de sete prêmios de Melhor Filme do júri popular.

“Ainda Estou Aqui” também trilha uma longa carreira nos cinemas do circuito comercial internacional, e já foi lançado em 42 países, incluindo Itália, Bolívia, Chile, Venezuela, Colômbia, Israel, Argentina, República Dominicana, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Uruguai, México, Romênia, Espanha, Polônia, Austrália, Eslováquia, Turquia, Alemanha e Taiwan, onde estreou nesta semana. As próximas estreias acontecem na China (17/05), Japão (Agosto/2025), Escandinávia (12/09), Dinamarca (02/10) e Noruega (03/10).

A trajetória do filme nas premiações continua nos Prêmios Platino, uma das maiores premiações do cinema Ibero-Americano, onde concorre a Melhor Filme Ibero-Americano e na categoria de Melhor Atriz, com Fernanda Torres, e Melhor Direção, com Walter Salles, além de concorrer ao Prêmio do Público nas categorias de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção e Melhor Atriz. A cerimônia de premiação acontece no dia 27 de abril, no Palácio Municipal IFEMA Madrid, localizado na capital espanhola, e terá transmissão ao vivo pela plataforma SmartPlatino TV.