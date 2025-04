“Meu Amigãozão – O Filme” estreia na Max e no Discovery Kids

Com amigos inseparáveis e recheada de aventuras, a animação infantil brasileira “Meu Amigãozão – O Filme” chega, em 6 de abril, na Max e, às 8h00, no Discovery Kids (com reprise às 13h e 20h), marcando sua estreia para toda a América Latina.

O longa musical, baseado na série homônima que conquistou o público infantil desde sua estreia em 2010, promete encantar ainda mais famílias com uma história que celebra a amizade, a coragem e a imaginação. Yuri, Lili e Matt encaram desafios extraordinários enquanto precisam fazer novos amigos para enfrentar Duvi Dudum, um vilão que leva seus AmigãoZões Golias, Nessa e Bongo para longe.

Com um visual vibrante, trilha sonora envolvente (composta por Christiaan Oyens e executada pela Orquestra Filarmônica de Praga) e uma narrativa cativante, o filme mantém a essência que tornou a franquia sucesso entre o público infantil. “Meu Amigãozão – O Filme” também já foi elogiado pela crítica especializada, sendo premiado nos festivais de Cinema Infantil de Chicago, Beijing e Jaipur.

Com direção de Andrés Lieban, o filme é uma coprodução entre 2DLab e RioFilme. O elenco conta com nomes como Guilherme Briggs, Marcio Simões, Sergio Stern, Lina Mendes, Fernanda Ribeiro, Alice Lieban e Pablo Barros.