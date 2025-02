Série sobre Milton Nascimento estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil estreia a série “Milton Nascimento – Intimidade e Poesia”, de Cleisson Vidal e Leonardo Carvalhosa, na próxima quinta-feira, 27 de fevereiro, às 21h. O cantor, que será homenageado no desfile da Portela com o enredo “Cantar Será Buscar o Caminho que Vai Dar No Sol – Uma Homenagem a Milton Nascimento”, mostra os bastidores de sua turnê nos Estados Unidos, durante o ano de 2022. Com quatro episódios de uma hora, a série traz a trajetória de Milton além da carreira profissional e retrata diálogos sobre sua vida, momentos de solitude e conversas sobre amizade, amor, solidão, espiritualidade e esperança.

Sucessos como “Cais”, “Novena” e “São Vicente” são algumas canções que passeiam pela série e Milton explica o processo criativo das composições. Em paralelo, os episódios mergulham na intimidade do cantor, nas suas visões, princípios e memórias.

Os dois primeiros episódios serão exibidos em sequência no dia 27 de fevereiro e os demais no dia 28, quinta e sexta pré-Carnaval. O Canal Brasil reapresenta a série, em formato de maratona, nos dias 2, 4 (data do desfile da Portela), 5 e 8 de março.