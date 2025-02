Oficinas Querô está com inscrições abertas para nova turma

Foto © Madu Filomeno

O Querô está com inscrições abertas para a turma 2025 das Oficinas Querô. Jovens de 16 a 20 anos, estudantes ou formados em escolas públicas de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, sendo de baixa renda familiar, podem participar do Processo Seletivo. O curso é gratuito e as inscrições seguem até 17 de março, pelo link institutoquero.org/inscrevase.

Com patrocínio master da Brasil Terminal Portuário e CMOC, patrocínio do banco BV, TK Elevadores, Petrocoque, Bandeirantes Deicmar e Autoridade Portuária, 40 jovens serão selecionados para a nova turma das Oficinas Querô 1º Ano.

Os jovens selecionados também recebem bolsa-incentivo, transporte, camiseta, acolhimento psicossocial junto às suas famílias e a possibilidade de participar de eventos e passeios culturais.

As aulas acontecerão de segunda a sexta, das 15h às 18h, de abril a dezembro, em Santos/SP, no formato presencial. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Querô (13) 3233-7084 ou pelo Instagram @institutoquero.

Com atividades multidisciplinares focadas na democratização e no acesso à cultura, as Oficinas Querô utilizam o audiovisual como forma de socialização de jovens, buscando fortalecer suas identidades, dar voz às suas histórias, adquirir conhecimentos e despertar habilidades para a transformação pessoal e profissional. Durante um ano, os 40 selecionados aprendem as principais etapas de uma produção audiovisual, produzindo no mínimo, 3 curtas-metragens.

Os jovens que mais se destacam no primeiro ano de curso têm a possibilidade de, no ano seguinte, ingressarem nas Oficinas Querô 2º Ano, para aprimorarem as habilidades artísticas e técnicas adquiridas, com atividades voltadas às primeiras experiências profissionais e a produção de mais 1 curta-metragem.

Todos os filmes são roteirizados, produzidos e gravados pelos próprios jovens, sob orientação da equipe Querô e de aulas com profissionais do cinema nacional convidados. Após lançados, os filmes são inscritos nos principais festivais de cinema do país e posteriormente disponibilizados publicamente na Querô Play – institutoquero.org/queroplay –, democratizando o acesso ao cinema.

Com 19 anos de história, o Querô é uma instituição sem fins lucrativos de Santos/SP, que busca promover o acesso à arte e a cultura e estimular a transformação humana e cidadã de jovens de baixa renda e moradores de comunidades por meio do audiovisual, visando colaborar com a redução da desigualdade social. Até aqui, mais de 600 jovens já se capacitaram nas Oficinas Querô e mais de 400 obras audiovisuais foram realizadas na Instituição, conquistando 120 prêmios.