Inscrições abertas para o curso Cinema – História e Linguagem, com o crítico Inácio Araujo

Cinema – História e Linguagem procura dar aos alunos um amplo panorama sobre as imagens em movimento do seu surgimento e sua afirmação como elemento central da estética, desde o início do século 20, até o momento atual.

O curso enfatiza a formação da linguagem, a evolução dos gêneros, os diálogos entre cineastas do presente e do passado, as intercorrências com as demais artes e entre o cinema e a história.

No primeiro semestre, o curso aborda o cinema desde o fim do século 19, quando surge, até a consolidação da linguagem do filme sonoro na era clássica. O segundo semestre é dedicado às transformações do cinema moderno e do contemporâneo, a partir de Orson Welles e do neo-realismo, passando pelas revoluções dos anos 60 (Nouvelle Vague, Cinema Novo), o cinema de autor, chegando às transformações introduzidas por cineastas contemporâneos como David Cronenberg e David Lynch, mas também pela contribuição das mulheres diretoras e dos cineastas negros.

Informações mais detalhadas sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone 85 99906-8076 (com Bergson) ou pelo e-mail cinegrafia@uol.com.br. O valor mensal do curso é de R$ 500,00. As aulas acontecerão todas as segundas-feiras, entre 20h e aproximadamente 22h30, a partir de 10 de março, através da plataforma Zoom.

Além de crítico de cinema do jornal Folha de S. Paulo, Inácio Araujo é autor dos livros “Hitchcock – O Mestre do Medo” (ed. Brasiliense) e “Cinema – O Mundo em Movimento” (ed. Scipione). Escreveu o romance “Casa de Meninas” (prêmio APCA – Revelação de Autor, 1987 – 2ª ed. pela Imprensa Oficial) e o volume de contos “Urgentes Preparativos para o Fim do Mundo” (Iluminuras, 2014).

Participou, como roteirista e montador, de vários filmes de longa e curta-metragem. Ministra desde 2001 o curso Cinema – História e Linguagem.

Uma antologia de seus textos críticos para a Folha foi publicada em 2010, com o título “Cinema de Boca em Boca – Críticas de Inácio Araujo” – org. Juliano Tosi (Imprensa Oficial, 2010). Foi homenageado com o livro “Inácio Araujo: Olhos Livres para Ver” (ed. Sesc, 2023), que reúne depoimentos e textos sobre os seus 40 anos como crítico.