Documentário brasileiro “Mãos à Terra” é um dos grandes vencedores da 14º Filmambiente

Foram anunciados, nesta quarta-feira, 3 de setembro, os vencedores da 14ª edição do Filmambiente, um dos mais importantes festivais de cinema ambiental da América Latina. Os destaques, conquistando três prêmios cada, foram o brasileiro “Mãos à Terra” (foto, Brasil, 2025), de Sérgio Guidoux, e “Breve, Leve, Suave”, de Gana, dirigido por Arthur Musah. O primeiro venceu melhor montagem e prêmio especial na categoria Longa-Metragem Brasileiro, além do Voto Popular de melhor longa-metragem brasileiro. E o segundo ganhou melhor filme, montagem e direção na categoria Longa-Metragem Internacional.

Realizada pela Amado Arte&Produção e Uirapuru Filmes, a cerimônia aconteceu no Estação NetRio, teve como apresentadora a atriz Rita Elmôr, e exibiu o documentário “Paraíso” (Brasil, 2024), de Ana Rieper, filme de encerramento do festival.

A programação segue nos dias 4 e 5 de setembro com duas sessões especiais para o público em geral, no Museu do Amanhã, com os filmes “Oceania Viagem ao Centro” (dia 4, às 15h) e “Ninawa: Marcos de Esperança e Sukande Kasáká, Terra Doente” (dia 5, às 15h). Uma repescagem dá continuidade a esta edição do festival com exibições também nos dias 4 e 5, na Biblioteca Parque, voltadas especialmente para estudantes e frequentadores do espaço, reafirmando o compromisso do festival com a democratização do acesso ao cinema.

Foram anunciados 18 prêmios para longas-metragens e curtas brasileiros e internacionais, reunindo o melhor do cinema focado em questões ambientais, de sustentabilidade e seus desdobramentos em filmes de 25 países. A lista de finalistas reuniu 42 filmes. O júri que elegeu os vencedores foi formado tanto por realizadores já premiados em edições anteriores do Filmambiente quanto profissionais de destaque de suas áreas que se identificam e se preocupam com a temática, além do Voto Popular, escolhido pelo público que assistiu aos filmes no Estação NetRio e pelo Porta Curtas.

O festival de cinema exibiu gratuitamente 47 filmes de 25 países, no Estação NetRio, em Botafogo, no Rio de Janeiro, entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro. Parte dos filmes ainda pode ser visto também online, para todo o Brasil, na plataforma PortaCurtas, disponível na Claro TV+, até o dia 5 de setembro.

Confira a lista de premiados:

Longa-Metragem Internacional

Melhor Fotografia: Natalia Pietsch e Grzegorz Piekarski por A Cidade Que Se Mudou (Polônia, 2025), o filme fez parte também da Carte Blanche Visions Du Réel

Melhor Montagem: Kelly Creedon, Keith Fulton e Brian Redondo por Breve, Leve, Suave (Gana, 2023)

Melhor Diretor: Arthur Musah por Breve, Leve, Suave (Gana, 2023)

Melhor Filme: Breve, Leve, Suave (Gana, 2023), de Arthur Musah

Júri: Jalena Keane-Lee, Luiz Ernesto Bretz e Patrícia Pillar

Longa-Metragem Brasileiro

Prêmio Especial: Mãos à Terra (Brasil, 2025), de Sérgio Guidoux

Melhor Fotografia: Carlos Araió Nascimento, por Mundurukuyü, A Floresta das Mulheres-Peixe (Brasil, 2025)

Melhor Montagem: Bruno Carboni e Sérgio Guidoux por Mãos à Terra (Brasil, 2025)

Melhor Diretor: Aldira Akay, Beka Munduruku, Rilcélia Akay por Mundurukuyü, A Floresta das Mulheres-Peixe (Brasil, 2025)

Melhor Filme: Pele de Vidro (Brasil, 2023), de Denise Zmekhol

Júri: Jorge Bodanzky, Priscila Brasil e Rita Elmôr

Voto Popular

Melhor Curta-Metragem em Animação e Ficção: Crac (França, 2024), de Dimitri Martin Genaudeau

Melhor Curta-Metragem Documentário: Zag – Árvores Altas Precisam de Raízes Profundas (Estados Unidos, 2025), de Clara Wetzel

Melhor Longa-Metragem Brasileiro: Mãos à Terra (Brasil, 2025), de Sérgio Guidoux

Melhor Longa-Metragem Internacional: Permanecer Nativo (Estados Unidos, 2025), de Paige Bethmann

Curta-Metragem em Animação e Ficção

Menção Especial: Mamãe (França, 2024), de Lyna Tadount e Sofian Chouaib

Melhor Fotografia: Nader Chalhoub por Crac (França, 2024), de Dimitri Martin Genaudeau

Melhor Montagem: Daniel Sousa por As Flores da Rainha (Havaí, 2024), de Ciara Leinaʻala Lacy

Melhor Diretor: Martin Escriche por O Sonho de Cadinho (Brasil, 2025)

Melhor Filme: Martha (Suíça, 2024), de Marcel Barelli

Júri: Akhil Lotlikar, Rosana Urbes e Marão

Curta-Metragem Documentário

Melhor Fotografia: Damião Paz por Canto de Acauã (Brasil, 2024)

Melhor Montagem: Julio Castro por Canto de Acauã (Brasil, 2024)

Melhor Diretora: Mariana Duarte por Promontório (Reino Unido, 2024)

Melhor Filme: Zag – Árvores Altas Precisam de Raízes Profundas (Estados Unidos, 2025), de Clara Wetzel

Júri: Carolina Magalhães, Yesenia Novoa Rodríguez e Lidiane Reis