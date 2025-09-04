Documentário brasileiro “Mãos à Terra” é um dos grandes vencedores da 14º Filmambiente
Foram anunciados, nesta quarta-feira, 3 de setembro, os vencedores da 14ª edição do Filmambiente, um dos mais importantes festivais de cinema ambiental da América Latina. Os destaques, conquistando três prêmios cada, foram o brasileiro “Mãos à Terra” (foto, Brasil, 2025), de Sérgio Guidoux, e “Breve, Leve, Suave”, de Gana, dirigido por Arthur Musah. O primeiro venceu melhor montagem e prêmio especial na categoria Longa-Metragem Brasileiro, além do Voto Popular de melhor longa-metragem brasileiro. E o segundo ganhou melhor filme, montagem e direção na categoria Longa-Metragem Internacional.
Realizada pela Amado Arte&Produção e Uirapuru Filmes, a cerimônia aconteceu no Estação NetRio, teve como apresentadora a atriz Rita Elmôr, e exibiu o documentário “Paraíso” (Brasil, 2024), de Ana Rieper, filme de encerramento do festival.
A programação segue nos dias 4 e 5 de setembro com duas sessões especiais para o público em geral, no Museu do Amanhã, com os filmes “Oceania Viagem ao Centro” (dia 4, às 15h) e “Ninawa: Marcos de Esperança e Sukande Kasáká, Terra Doente” (dia 5, às 15h). Uma repescagem dá continuidade a esta edição do festival com exibições também nos dias 4 e 5, na Biblioteca Parque, voltadas especialmente para estudantes e frequentadores do espaço, reafirmando o compromisso do festival com a democratização do acesso ao cinema.
Foram anunciados 18 prêmios para longas-metragens e curtas brasileiros e internacionais, reunindo o melhor do cinema focado em questões ambientais, de sustentabilidade e seus desdobramentos em filmes de 25 países. A lista de finalistas reuniu 42 filmes. O júri que elegeu os vencedores foi formado tanto por realizadores já premiados em edições anteriores do Filmambiente quanto profissionais de destaque de suas áreas que se identificam e se preocupam com a temática, além do Voto Popular, escolhido pelo público que assistiu aos filmes no Estação NetRio e pelo Porta Curtas.
O festival de cinema exibiu gratuitamente 47 filmes de 25 países, no Estação NetRio, em Botafogo, no Rio de Janeiro, entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro. Parte dos filmes ainda pode ser visto também online, para todo o Brasil, na plataforma PortaCurtas, disponível na Claro TV+, até o dia 5 de setembro.
Confira a lista de premiados:
Longa-Metragem Internacional
- Melhor Fotografia: Natalia Pietsch e Grzegorz Piekarski por A Cidade Que Se Mudou (Polônia, 2025), o filme fez parte também da Carte Blanche Visions Du Réel
- Melhor Montagem: Kelly Creedon, Keith Fulton e Brian Redondo por Breve, Leve, Suave (Gana, 2023)
- Melhor Diretor: Arthur Musah por Breve, Leve, Suave (Gana, 2023)
- Melhor Filme: Breve, Leve, Suave (Gana, 2023), de Arthur Musah
Júri: Jalena Keane-Lee, Luiz Ernesto Bretz e Patrícia Pillar
Longa-Metragem Brasileiro
- Prêmio Especial: Mãos à Terra (Brasil, 2025), de Sérgio Guidoux
- Melhor Fotografia: Carlos Araió Nascimento, por Mundurukuyü, A Floresta das Mulheres-Peixe (Brasil, 2025)
- Melhor Montagem: Bruno Carboni e Sérgio Guidoux por Mãos à Terra (Brasil, 2025)
- Melhor Diretor: Aldira Akay, Beka Munduruku, Rilcélia Akay por Mundurukuyü, A Floresta das Mulheres-Peixe (Brasil, 2025)
- Melhor Filme: Pele de Vidro (Brasil, 2023), de Denise Zmekhol
Júri: Jorge Bodanzky, Priscila Brasil e Rita Elmôr
Voto Popular
- Melhor Curta-Metragem em Animação e Ficção: Crac (França, 2024), de Dimitri Martin Genaudeau
- Melhor Curta-Metragem Documentário: Zag – Árvores Altas Precisam de Raízes Profundas (Estados Unidos, 2025), de Clara Wetzel
- Melhor Longa-Metragem Brasileiro: Mãos à Terra (Brasil, 2025), de Sérgio Guidoux
- Melhor Longa-Metragem Internacional: Permanecer Nativo (Estados Unidos, 2025), de Paige Bethmann
Curta-Metragem em Animação e Ficção
- Menção Especial: Mamãe (França, 2024), de Lyna Tadount e Sofian Chouaib
- Melhor Fotografia: Nader Chalhoub por Crac (França, 2024), de Dimitri Martin Genaudeau
- Melhor Montagem: Daniel Sousa por As Flores da Rainha (Havaí, 2024), de Ciara Leinaʻala Lacy
- Melhor Diretor: Martin Escriche por O Sonho de Cadinho (Brasil, 2025)
- Melhor Filme: Martha (Suíça, 2024), de Marcel Barelli
Júri: Akhil Lotlikar, Rosana Urbes e Marão
Curta-Metragem Documentário
- Melhor Fotografia: Damião Paz por Canto de Acauã (Brasil, 2024)
- Melhor Montagem: Julio Castro por Canto de Acauã (Brasil, 2024)
- Melhor Diretora: Mariana Duarte por Promontório (Reino Unido, 2024)
- Melhor Filme: Zag – Árvores Altas Precisam de Raízes Profundas (Estados Unidos, 2025), de Clara Wetzel
Júri: Carolina Magalhães, Yesenia Novoa Rodríguez e Lidiane Reis