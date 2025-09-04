Festival do Rio anuncia os filmes selecionados para a Première Brasil

Foto: “Salve Rosa”, de Susanna Lira © Nat Odenbreit

O 27° Festival do Rio anunciou a seleção de filmes que farão parte da Première Brasil, edição que conta com o maior número de longa-metragens da história do festival. Somando longas, médias e curtas, são 124 títulos.

A seleção está dividida nas mostras competitivas Competição Principal e Competição Novos Rumos, que concorrem ao Troféu Redentor, e nas seleções especiais Hors-Concours, Clássicos Restaurados, Retratos, Programa Geração, Midnight Movies, Especial Séries Brasileiras e O Estado das Coisas. Esta última, recebe ainda uma edição especial com uma curadoria de filmes com temas relacionados à COP-30.

Conheça os filmes selecionados:

PREMIÈRE BRASIL FICÇÃO

A Vida de Cada Um, de Murilo Salles

Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

Coração das Trevas, de Rogério Nunes

Cyclone, de Flavia Castro

Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes

Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini

Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães

Ruas da Glória, de Felipe Sholl

Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte

Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar

Salve Rosa, de Susanna Lira

PREMIÈRE BRASIL DOCUMENTÁRIO

Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB

Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken

Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins

Honestino, de Aurélio Michiles

Massa Funkeira, de Ana Rieper

Dona Onete – Meu Coração neste Pedacinho Aqui, de Mini Kerti

PREMIÈRE BRASIL NOVOS RUMOS

Cartas Para…, de Vânia Lima

Criadas, de Carol Rodrigues

Espelho Cigano, de João Borges

Eu Não te Ouço, de Caco Ciocler

Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias

Nada a Fazer, de Leandra Leal

Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

Uma Baleia Pode Ser Dilacerada como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe M. Bragança (Hors Concours)

PREMIÈRE BRASIL HORS CONCOURS

A Conspiração Condor, de André Sturm

Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha

As Vitrines, de Flavia Castro

(Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

O Homem de Ouro, de Mauro Lima

Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira

Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda

Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria

Por nossa Causa, de Sergio Rezende

Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien

Sexa, de Gloria Pires

90 Decibéis, de Fellipe Barbosa

PREMIÈRE BRASIL RETRATOS

Ary, de André Weller

As Dores do Mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues

Fernanda Abreu – Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo

Fôlego – Até Depois do Fim, de Candé Salles

Gláucio Gill – Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Raposo

Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck

Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luiz Antonio Pilar

Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão

Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto

O Brasil que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco

Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans

Vou Tirar Você desse Lugar, de Dandara Ferreira

PREMIÈRE BRASIL O ESTADO DAS COISAS

Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo

Com Causa, de Belisário Franca

Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira

Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby

Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Goùvea

Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy

Na Onda da Maré, de Lucia Murat

O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli e Luís Villaça

Pau d’Arco, de Ana Aranha

Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman

Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz

PREMIÈRE BRASIL MIDNIGHT MOVIES

A Própria Carne, de Ian SBF

Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro

Futuro Futuro, de Davi Pretto

Nosferatu, de Cristiano Burlan

Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida

PREMIÈRE BRASIL CLÁSSICOS

A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla

Gêmeas, de Andrucha Waddington

Hermeto Campeão, de Thomas Farkas

Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez

PREMIÈRE BRASIL GERAÇÃO

Aventuras de Makunáima – Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello

Criaturas – Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso

Papaya, de Priscilla Kellen

Quatro Meninas, de Karen Suzane

Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem

Trago seu amor, de Claudia Castro

PREMIÈRE BRASIL SÉRIES

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, de Andrucha Waddington

Ayô, de Yasmin Thayná

De Menor, de Caru Alves de Souza

Tremembé, de Vera Egito

COPRODUÇÕES BRASILEIRAS

La Quinta, de Silvina Schnicer (Argentina, Brasil, Chile, Espanha)

O Riso e a Faca, de Pedro Pinho (Portugal, Brasil, França, Romênia)

The Black Snake, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux (França, Colômbia, Brasil)

PREMIÈRE BRASIL CURTAS

Alice, de Gabriel Novis

DIU, de Camila Schincaglia

Final 99, de Frederico Ruas

Habitar o Tempo, de Cristiana Grumbach

Jacaré, de Victor Quintanilha

Laudelina e a Felicidade Guerreira, de Milena Manfredini

Meu Amigo Satanás, de Aristeu Araújo e Carlos Segundo

Miranha, de Zahy Tentehar e Luis Bolognesi

O Faz-Tudo, de Fabio Leal

Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, de Daniel Favaretto

Peixe Morto, de João Fontenele

Quando Eu For Grande?, de Mano Cappu

Replika, de Piratá Waurá e Heloisa Passos

Safo, de Rosana Urbes

Sebastiana, de Pedro de Alencar

PREMIÈRE BRASIL NOVOS RUMOS CURTAS

Brasa, de Diane Maia

João-de-Barro, de Daniel Jaber e Lu Damasceno

Klaustrofobia, de João Londres

Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique

Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán

Presépio, de Felipe Bibian

Sandra, de Camila Márdila

Sobre Ruínas, de Carol Benjamin

PREMIÈRE BRASIL O ESTADO DAS COISAS CURTAS

A Tragédia da Lobo Guará, de Kimberly Palermo

Entre nós, vive o rio, de Day Rodrigues

Réquiem para Moïse, de Susanna Lira e Caio Barretto Briso

São as Regras, de Flávia Vieira

Tia Morgana, de Athena Sofia

Vípuxovuko – Aldeia, de Dannon Lacerda

PREMIÈRE BRASIL PANORAMA CARIOCA DE CURTAS

Crônicas Marginais, de Marcos Braz da Cruz Eleoterio

Memória das Águas, de Catu Rizo

O Menino e as Borboletas Zumbis, de Pê Moreira e Thomas Argos

Teia, de Claudia Castro

PREMIÈRE BRASIL HORS CONCOURS CURTAS

Coração Bandeja, de Jonas Araújo

Memórias com Vista pro Mar, de Marton Olympio

Samba Infinito, de Leonardo Martinelli

Transferências, de Gabriel Edel

PREMIÈRE BRASIL RETRATOS – CURTAS

Eunice Gutman Tem Histórias, de Lucas Vasconcelos

Marina Colasanti, Entre a Sístole e a Diástole, de Alessandra Colasanti

Sem a Mida Não Dá, de Pedro Carvana e Raoni Seixas

A 27ª edição do Festival do Rio ocupará diversos espaços na cidade, além do tradicional circuito de cinemas comerciais. Os cinemas do circuito Cine Carioca da Prefeitura e alguns Parques Municipais receberão uma programação especial do festival.

A sede do festival segue no Armazém da Utopia, no Cais do Porto do Rio de Janeiro, um espaço de cinco mil metros quadrados, onde será oferecida uma programação especial de encontros e debates para o público, mediante inscrição prévia on-line, sempre divulgada no site do festival e em suas redes sociais.

A sede do festival também abrigará o RioMarket, área de mercado e negócios do festival, e receberá centenas de profissionais do audiovisual brasileiro e internacional.