Festival do Rio anuncia os filmes selecionados para a Première Brasil
Foto: “Salve Rosa”, de Susanna Lira © Nat Odenbreit
O 27° Festival do Rio anunciou a seleção de filmes que farão parte da Première Brasil, edição que conta com o maior número de longa-metragens da história do festival. Somando longas, médias e curtas, são 124 títulos.
A seleção está dividida nas mostras competitivas Competição Principal e Competição Novos Rumos, que concorrem ao Troféu Redentor, e nas seleções especiais Hors-Concours, Clássicos Restaurados, Retratos, Programa Geração, Midnight Movies, Especial Séries Brasileiras e O Estado das Coisas. Esta última, recebe ainda uma edição especial com uma curadoria de filmes com temas relacionados à COP-30.
Conheça os filmes selecionados:
PREMIÈRE BRASIL FICÇÃO
- A Vida de Cada Um, de Murilo Salles
- Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
- Coração das Trevas, de Rogério Nunes
- Cyclone, de Flavia Castro
- Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
- Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini
- Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães
- Ruas da Glória, de Felipe Sholl
- Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte
- Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar
- Salve Rosa, de Susanna Lira
PREMIÈRE BRASIL DOCUMENTÁRIO
- Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB
- Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken
- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
- Honestino, de Aurélio Michiles
- Massa Funkeira, de Ana Rieper
- Dona Onete – Meu Coração neste Pedacinho Aqui, de Mini Kerti
PREMIÈRE BRASIL NOVOS RUMOS
- Cartas Para…, de Vânia Lima
- Criadas, de Carol Rodrigues
- Espelho Cigano, de João Borges
- Eu Não te Ouço, de Caco Ciocler
- Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias
- Nada a Fazer, de Leandra Leal
- Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa
- Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert
- Uma Baleia Pode Ser Dilacerada como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe M. Bragança (Hors Concours)
PREMIÈRE BRASIL HORS CONCOURS
- A Conspiração Condor, de André Sturm
- Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha
- As Vitrines, de Flavia Castro
- (Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm
- O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
- O Homem de Ouro, de Mauro Lima
- Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira
- Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda
- Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria
- Por nossa Causa, de Sergio Rezende
- Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien
- Sexa, de Gloria Pires
- 90 Decibéis, de Fellipe Barbosa
PREMIÈRE BRASIL RETRATOS
- Ary, de André Weller
- As Dores do Mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues
- Fernanda Abreu – Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo
- Fôlego – Até Depois do Fim, de Candé Salles
- Gláucio Gill – Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Raposo
- Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck
- Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luiz Antonio Pilar
- Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão
- Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto
- O Brasil que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco
- Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans
- Vou Tirar Você desse Lugar, de Dandara Ferreira
PREMIÈRE BRASIL O ESTADO DAS COISAS
- Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo
- Com Causa, de Belisário Franca
- Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira
- Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby
- Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Goùvea
- Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy
- Na Onda da Maré, de Lucia Murat
- O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli e Luís Villaça
- Pau d’Arco, de Ana Aranha
- Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman
- Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz
PREMIÈRE BRASIL MIDNIGHT MOVIES
- A Própria Carne, de Ian SBF
- Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro
- Futuro Futuro, de Davi Pretto
- Nosferatu, de Cristiano Burlan
- Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida
PREMIÈRE BRASIL CLÁSSICOS
- A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla
- Gêmeas, de Andrucha Waddington
- Hermeto Campeão, de Thomas Farkas
- Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez
PREMIÈRE BRASIL GERAÇÃO
- Aventuras de Makunáima – Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello
- Criaturas – Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso
- Papaya, de Priscilla Kellen
- Quatro Meninas, de Karen Suzane
- Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem
- Trago seu amor, de Claudia Castro
PREMIÈRE BRASIL SÉRIES
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, de Andrucha Waddington
- Ayô, de Yasmin Thayná
- De Menor, de Caru Alves de Souza
- Tremembé, de Vera Egito
COPRODUÇÕES BRASILEIRAS
- La Quinta, de Silvina Schnicer (Argentina, Brasil, Chile, Espanha)
- O Riso e a Faca, de Pedro Pinho (Portugal, Brasil, França, Romênia)
- The Black Snake, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux (França, Colômbia, Brasil)
PREMIÈRE BRASIL CURTAS
- Alice, de Gabriel Novis
- DIU, de Camila Schincaglia
- Final 99, de Frederico Ruas
- Habitar o Tempo, de Cristiana Grumbach
- Jacaré, de Victor Quintanilha
- Laudelina e a Felicidade Guerreira, de Milena Manfredini
- Meu Amigo Satanás, de Aristeu Araújo e Carlos Segundo
- Miranha, de Zahy Tentehar e Luis Bolognesi
- O Faz-Tudo, de Fabio Leal
- Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, de Daniel Favaretto
- Peixe Morto, de João Fontenele
- Quando Eu For Grande?, de Mano Cappu
- Replika, de Piratá Waurá e Heloisa Passos
- Safo, de Rosana Urbes
- Sebastiana, de Pedro de Alencar
PREMIÈRE BRASIL NOVOS RUMOS CURTAS
- Brasa, de Diane Maia
- João-de-Barro, de Daniel Jaber e Lu Damasceno
- Klaustrofobia, de João Londres
- Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique
- Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán
- Presépio, de Felipe Bibian
- Sandra, de Camila Márdila
- Sobre Ruínas, de Carol Benjamin
PREMIÈRE BRASIL O ESTADO DAS COISAS CURTAS
- A Tragédia da Lobo Guará, de Kimberly Palermo
- Entre nós, vive o rio, de Day Rodrigues
- Réquiem para Moïse, de Susanna Lira e Caio Barretto Briso
- São as Regras, de Flávia Vieira
- Tia Morgana, de Athena Sofia
- Vípuxovuko – Aldeia, de Dannon Lacerda
PREMIÈRE BRASIL PANORAMA CARIOCA DE CURTAS
- Crônicas Marginais, de Marcos Braz da Cruz Eleoterio
- Memória das Águas, de Catu Rizo
- O Menino e as Borboletas Zumbis, de Pê Moreira e Thomas Argos
- Teia, de Claudia Castro
PREMIÈRE BRASIL HORS CONCOURS CURTAS
- Coração Bandeja, de Jonas Araújo
- Memórias com Vista pro Mar, de Marton Olympio
- Samba Infinito, de Leonardo Martinelli
- Transferências, de Gabriel Edel
PREMIÈRE BRASIL RETRATOS – CURTAS
- Eunice Gutman Tem Histórias, de Lucas Vasconcelos
- Marina Colasanti, Entre a Sístole e a Diástole, de Alessandra Colasanti
- Sem a Mida Não Dá, de Pedro Carvana e Raoni Seixas
A 27ª edição do Festival do Rio ocupará diversos espaços na cidade, além do tradicional circuito de cinemas comerciais. Os cinemas do circuito Cine Carioca da Prefeitura e alguns Parques Municipais receberão uma programação especial do festival.
A sede do festival segue no Armazém da Utopia, no Cais do Porto do Rio de Janeiro, um espaço de cinco mil metros quadrados, onde será oferecida uma programação especial de encontros e debates para o público, mediante inscrição prévia on-line, sempre divulgada no site do festival e em suas redes sociais.
A sede do festival também abrigará o RioMarket, área de mercado e negócios do festival, e receberá centenas de profissionais do audiovisual brasileiro e internacional.