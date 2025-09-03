Começam as filmagens de “Ataque ao Metrô”, dirigido por Mauricio Eça

Foto: Marina Moschen, Letícia Spiller, Rocco Pitanga, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Mel Maia, Marcelo Serrado e Talita Younan © Pedro Macedo/Yuzú Filmes

Acabaram de começar as filmagens de “Ataque ao Metrô”, suspense produzido pela Intro Pictures, em coprodução e distribuição da The Walt Disney Company. O longa é dirigido por Mauricio Eça (“Maníaco do Parque”; “A Menina que Matou meus Pais”) e reúne no elenco Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado à frente da trama.

“Ataque ao Metrô” acompanha a inauguração de uma nova linha de metrô, quando um trem é sequestrado por Diana (Mel Maia), uma jovem em busca de justiça por uma tragédia esquecida e que conta com Santiago (Sérgio Malheiros) para ajudá-la nessa missão. Com a cidade paralisada, a delegada Helena (Leticia Spiller) conduz as negociações, enquanto o jornalista Julio Barreto (Mateus Solano) desvenda as motivações da sequestradora, transformando o caso em uma disputa entre verdade e caos.

Além dos protagonistas, o elenco de “Ataque ao Metrô” conta ainda com Rocco Pitanga, Talita Younan, Marina Moschen, Xando Graça e Leo Senna. O filme é inspirado livremente no livro “Linha 4 Amarela”, de Felipe S. Mendes. Tanto a obra literária, quanto o filme não são baseados em fatos reais.

“Ataque ao Metrô” estreia exclusivamente nos cinemas, com data de lançamento a ser anunciada.