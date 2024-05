Quarto episódio de “The Sympathizer”, dirigido por Fernando Meirelles, será lançado em 5 de maio

No próximo dia 5 de maio, o público poderá conhecer o quarto episódio de “The Sympathizer”, dirigido por Fernando Meirelles. A nova minissérie da HBO, em parceria com a A24, estreou no dia 14 de abril, e tem episódios lançados semanalmente no streaming Max.

No elenco, estão o vencedor do Oscar Robert Downey Jr, Sandra Oh, David Duchovny e um elenco vietnamita. Os episódios seguintes são dirigidos pelo sul-coreano Park Chan-wook. Inspirada no livro homônimo de Viet Thanh Nguyen, vencedor do Pulitzer, a produção conta as aventuras cômicas de um espião comunista franco-vietnamita que, após atuar na Guerra do Vietnã e ser exilado nos Estados Unidos, arruma um emprego como consultor cultural em um filme de Hollywood.

“O Capitão, personagem central, vai para o set de um filme de guerra no qual Robert Downey Jr. é o diretor, e quer fazer um filme muito autêntico, mas os americanos não são muito bons para enxergarem o mundo com lentes que não sejam as deles mesmos e essa é a piada central do episódio”, comenta Fernando Meirelles.

“Trabalhar com Robert foi o ponto alto. Ninguém é um astro por acaso. Em cada cena, ele entregava maneiras diferentes de dizer o texto, enfiava cacos, surpreendia e provocava os atores com quem estava atuando. Impossível contracenar com ele se não estiver muito ligado. Nós nos demos muito bem e eu teria prazer em repetir a experiência de tê-lo num set” , complementa Meirelles.

A Collider, uma das principais plataformas de notícias da indústria global do cinema, avaliou a série com a nota 9 e a considerou uma adaptação fascinante do livro de Viet Thanh Nguyen, misturando comédia de humor negro com sátira de forma trágica e, mesmo assim, cativante.

Fernando Meirelles está agora no Rio de Janeiro começando o longa-metragem “Corrida dos Bichos”, para a Amazon, um projeto de Ernesto Solis, dirigido por Rodrigo Pesavento, Ernesto e Meirelles. Em julho estará em Belém (PA) para uma série da Netflix e, em 2025, deve rodar um projeto internacional e preparar a série sobre a família Collor para 2026.