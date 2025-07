Série live action baseada na animação “TurmaTube” começa a ser filmada no interior de Minas Gerais

A +Galeria, a Pier 66, a Telefilms e a Viih Tube anunciaram o início das gravações de “TurmaTube – A Primeira Aventura”, série live-action inspirada nos personagens da animação homônima. Com produção da influenciadora e empresária Viih Tube, criadora do universo TurmaTube, as filmagens tiveram início em julho, na colônia de férias NR Acampamentos, em Sapucaí-Mirim, no interior de Minas Gerais.

Assim como a série animada, “TurmaTube – A Primeira Aventura” busca entreter e educar de forma leve, divertida e visualmente atrativa. A diferença está na faixa etária: enquanto a animação original é voltada para crianças de 2 a 4 anos, o novo live-action foca no público de 5 a 7 anos. Ainda assim, os episódios continuam abordando temas importantes como empatia, inclusão, diversidade, hábitos saudáveis e o uso consciente das telas.

A série representa uma expansão natural do universo criado por Viih Tube, que já soma mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, incluindo Instagram, TikTok e YouTube. Desta vez, os animaizinhos da versão animada ganham vida em forma de crianças, permitindo uma identificação ainda maior com o público.

O elenco é composto por Mari Yumi (Lara), Lorena Candido (Valentina), Theo Radicchi (Ruan), Diego Laumar (Nino), Vitinho Lima (Tião), Helena Vilhena (Nina), Davi Damin (Hugo) e ViihTube, que dá vida a Prô Júlia.

Na trama, um grupo de amigos embarca em aventuras mágicas no meio da floresta. Juntas, as crianças vivem experiências repletas de cor e música, enquanto os adultos se ocupam com as questões do mundo “dos grandes”.

“TurmaTube – A Primeira Aventura” é uma produção +Galeria, Telefilms, Pier66 e Viih Tube, com direção geral de Clara Ramos.