Após 50 anos, “Iracema – Uma Transa Amazônica” volta aos cinemas em cópia restaurada em 4K

Com distribuição do Gullane+, cinemas de 13 estados do Brasil recebem, nesta quinta-feira (24), a versão restaurada em 4K de “Iracema – Uma Transa Amazônica”, clássico de 1976 do cinema brasileiro, censurado pela Ditadura Militar, dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna e protagonizado por Edna de Cássia.

Mesclando documentário e ficção, “Iracema – Uma Transa Amazônica” retrata o encontro de uma jovem indígena e um caminhoneiro, encantado pelo suposto progresso da Transamazônica. Aos poucos, conforme os dois personagens se aproximam, as imagens captadas em 16mm revelam o que há por trás do chamado “milagre econômico”: um registro em tempo real do desmatamento da floresta, da grilagem, da exploração sexual e de uma série de violações normalizadas em nome do desenvolvimento. Deste modo, a restauração resgata não só o impacto estético do filme, como também seu valor enquanto documento histórico.

Considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), o filme coleciona prêmios neste meio século de história, a exemplo dos quatro troféus que ganhou em 1980, no Festival de Brasília. Agora, pouco antes de voltar às salas de cinemas de todo o país, o filme foi destaque nas últimas edições do Festival do Rio e do Festival de Berlim.