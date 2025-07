12ª edição da Expocine está com inscrições abertas

A Expocine, maior convenção latino-americana da indústria do cinema e do audiovisual, já está com inscrições abertas para a sua décima segunda edição. O evento, que acontece de 30 de setembro a 3 de outubro, será realizado nos dois espaços já tradicionais: o cinema Cine Marquise e o Hotel Renaissance, ambos na região da Av. Paulista, em São Paulo, e separados por apenas 150 metros de distância.

O primeiro lote de credenciais já está à venda para as categorias Forum, que garante acesso à feira de negócios e programação de palestras, painéis e oficinas, e Standard, que possibilita a entrada na feira. Valores, diferenças de acesso nas credenciais e cadastro estão disponíveis neste link.

Com o tema “Brasil, Janela para o mundo”, a edição deste ano vai promover conversas e debates sobre o momento histórico que o cinema brasileiro vive atualmente, consolidando-se como uma vitrine para o mundo e abrindo janelas de oportunidades para a mobilização e o crescimento do setor audiovisual no país e na América Latina. Serão quatro dias de programação exclusiva para quem movimenta a cadeia produtiva do cinema e do audiovisual, com a participação de distribuidores, exibidores, produtores, fornecedores, marcas e instituições do setor.

No Cine Marquise, o público poderá conferir as cerimônias de abertura e premiação, além de oficinas – tudo com a tecnologia de ponta de som Dolby e Dolby Atmos e projeção Laser da Barco. O Renaissance vai abrigar o centro de credenciamento ao visitante, as palestras, painéis e a famosa feira de negócios, que já conta com marcas consagradas no mercado: Auwe, Barco, Big Poc, Bravoluz, Christie, Cianorte, Cinecolor, Equiposhop, Ingresso.com, Inorca, Kelonik, Labo, Macro Toy, Maxillusion, MG Montagem, Orion Pc, Osram, Preshow, Projetelas, Severtson, Soluplex, Santa Clara, Venda Bem, Warm.

Outro destaque é a 3ª edição do Expocine Decupa, que acontece no primeiro dia da convenção. Voltado a estudantes e profissionais do audiovisual, o evento apresenta, por meio de uma série de painéis, um estudo de caso de um longa-metragem nacional inédito e prestes a estrear nos cinemas, passando pelas principais etapas de pré-produção até a distribuição. Mais informações sobre a programação e as credenciais de acesso para o Decupa serão divulgadas em breve.

A Expocine 2025 conta com patrocínio de Barco, Christie, Ingresso.com, AdoroCinema, Hot Sound, MAV e Venda Bem.