Curta-metragem da Okna Produções tem estreia norte-americana no Festival de Tribeca

Foto © Lívia Pasqual

“Pastrana”, curta-metragem da Okna Produções, terá sua estreia norte-americana no importante Festival de Tribeca, em Nova York. O filme é o único representante majoritariamente brasileiro em competição e integra a programação Shorts: Personal Best, em sessões de panorama internacional, que unem cineastas do mundo todo em celebração ao cinema em solo nova-iorquino. A curadoria avaliou mais de 8 mil curtas-metragens e apresenta uma seleção de obras com direção feminina em sua maioria.

O evento acontece de 5 a 16 de junho e contará com a presença de Gabriel Motta, diretor, Aletéia Selonk e Graziella Ferst, produtoras, e Jonts Ferreira, autor da trilha sonora do filme. Fundado em 2002 por Jane Rosenthal, Robert De Niro e Craig Hatkoff, o festival apresenta grande variedade de filmes independentes, incluindo documentários, ficções e curtas-metragens. Trazendo painéis de debate com personalidades do mundo do entretenimento, além de unir artistas emergentes e renomados cineastas, Tribeca se tornou um dos festivais de cinema mais importantes do mundo.

Em abril, “Pastrana” integrou a seleção de dois festivais importantes em âmbito nacional e internacional. No 25° BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente foi o representante brasileiro na Mostra Competitiva Internacional e ganhou o Prêmio de Melhor Filme Latino-Americano. Já no 33° Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, considerado uma das principais janelas brasileiras para curtas-metragistas, o filme foi escolhido entre mais de 4500 obras para a Mostra Competitiva Nacional.

Ainda em dezembro de 2023, “Pastrana” teve uma estreia triplamente premiada na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens do 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O filme recebeu o prêmio principal do festival mais antigo do Brasil: Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial. Além disso, também foi premiado com o Prêmio Canal Brasil de Melhor Curta-Metragem e com o Troféu Candango de Melhor Montagem para Bruno Carboni.

A obra é baseada no argumento original de Melissa Brogni, skatista profissional de downhill e bicampeã mundial na modalidade, que estreia na direção cinematográfica ao lado de Gabriel Motta, realizador com destacada trajetória em curtas-metragens. O filme é um documentário bastante sensível e pessoal que surge a partir de uma promessa de Melissa ao melhor amigo e parceiro de esporte. A promessa foi ressignificada e hoje o curta-metragem é uma bela homenagem para Pastrana, skatista de downhill que colocou a cidade de Novo Hamburgo no mapa das premiações mundiais e nacionais do esporte.

Rodado em Novo Hamburgo, cidade natal da realizadora e onde o skatista cresceu, imagens de arquivo e um rico acervo pessoal de imagens completam o documentário. Conforme resgata o passado de Pastrana, com a ajuda de seus amigos e familiares, a presença inerente do amigo ajuda Melissa a preencher o silêncio deixado e a melhor compreender o tempo.

As sessões de “Pastrana” acontecem em 7, 13, 15 e 16 de junho, todas no AMC 19th Street East 6 (890 Broadway). Os horários de cada exibição são, respectivamente, às 17h30, 18h15, 14h15 e 14h45. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial em tribecafilm.com/films/pastrana-2024.

“Pastrana” é uma produção da Okna Produções, com produção de Aletéia Selonk, apoio da Locall e de Marx Franzen. Foi contemplado no edital de Fomento à Produção Audiovisual, linha de Coinvestimentos Regionais do Fundo Setorial do Audiovisual, BRDE e Ancine e tem patrocínio da Prefeitura de Novo Hamburgo e do Novo Hamburgo Polo Audiovisual.