FALA São Chico recebe inscrições para oficinas de documentários independentes e de impacto

A terceira edição do Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul – FALA São Chico 2024 terá duas oficinas gratuitas para compreender todo o processo que envolve a produção de um documentário, da ideia à distribuição, e as possibilidades de aumentar o potencial social e o alcance de um filme. As atividades serão desenvolvidas no Centro Cultural Ester dos Passos Rosa, no Centro Histórico de São Francisco do Sul, em Florianópolis-SC, no segundo e terceiro dia do festival.

A Oficina Documentário Independente, com Luciano Burin, no dia 20 de junho, às 14 horas, vai tratar das diversas etapas de produção de uma obra audiovisual documental, desde o desenvolvimento da ideia inicial e o roteiro, passando pela formatação de um projeto para editais, a elaboração do plano de produção e as etapas de produção — filmagem, montagem e finalização —, até o licenciamento e comercialização da obra finalizada.

Luciano Burin, nascido no Rio de Janeiro, é jornalista graduado em Comunicação Social pela PUC-Rio e com formação adicional nas áreas de literatura, marketing e produção audiovisual. É diretor e proprietário da Scult Produtora, sediada em Florianópolis desde 2011, dedicada à produção audiovisual de filmes e séries autorais, além de projetos culturais. Atua profissionalmente como escritor, jornalista, produtor cultural e documentarista — na elaboração, direção, roteiro, produção e montagem audiovisual. Na produção audiovisual, destaque para os documentários longa-metragens “Pegadas Salgadas” e “A Pedra e o Farol”, além da produção e direção da primeira temporada da série de televisão “Fabio Gouveia: A Onda é se Divertir”.

A oficina é voltada para pessoas a partir de 18 anos com interesse em ingressar na produção audiovisual de documentários, e profissionais da área que desejem refletir sobre o processo criativo e prático da produção de documentários.

No dia 21, Carol Marins ministra a Oficina Documentário de Impacto, às 14 horas. O objetivo da oficina é apresentar os principais conceitos sobre a produção de documentários de impacto social, desenvolvendo as etapas de pré-produção, realização, finalização e circulação. E também o papel do documentarista social através da construção de narrativas, gerando impacto e alcançando importantes transformações políticas, ambientais, sociais e de costumes.

Carol Marins, nascida em Caçador-SC, possui mais de 20 anos de experiência nas funções de produção executiva, coordenação e direção de produção em mais de 100 obras publicitárias, institucionais, curtas, longas, séries documentais e programas de TV. Sócia da Calendula Filmes, é diretora de produção do curta “Vãnh gõ tõ Laklãnõ”, sobre o povo Laklãnõ Xokleng, vencedor do Prêmio Canal Brasil de Curtas no Festival É Tudo Verdade 2023, e produtora, roteirista e diretora do longa “A Procura dos Vingados”, em finalização.

A inscrições são gratuitas e estão disponíveis no link www.sympla.com.br/produtor/panvision.

O FALA São Chico 2024 é produzido através da Lei de Incentivo à Cultura. Tem parceria das empresas especializadas em audiovisual DOT, Link Digital, Media Mundus, Mistika e Naymovie. Apoio institucional da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul e da Fundação Cultural Ilha de São Francisco e Associação Empresarial São Francisco do Sul. Com o apoio da Wana e Full Port e o patrocínio do Grupo Krona e Condor. Realização Associação Cultural Panvision, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

O 3º FALA São Chico será realizado no Centro Histórico de São Francisco do Sul, de 19 a 22 de junho. A programação completa, com os filmes em cada sessão e horários das atividades culturais, está disponível no site https://falasaochico.com.br.