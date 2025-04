MinC divulga resultado preliminar do Edital de Circulação – Brasil País de Honra – Marché du Film 2025

O Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), publicou nesta sexta-feira (4) o resultado preliminar do Edital de Circulação – Brasil País de Honra – Marché du Film 2025. A lista de selecionados está disponível no portal do MinC e abre a fase de recursos, que terá início hoje e seguirá até terça-feira (8).

A iniciativa contemplará 30 profissionais do audiovisual que receberão fomento cultural e credenciais para participação nos programas especiais do Marché du Film, o maior mercado internacional de cinema, realizado anualmente durante o Festival de Cannes.

Os interessados em apresentar recursos devem acessar o Mapa da Cultura e preencher o formulário específico até às 18h de terça-feira (8) disponível na página. Em caso de dúvidas ou demais informações, os interessados devem enviar e-mail para brasilemcannes@cultura.gov.br.

O resultado preliminar e mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do MinC.

O Brasil foi anunciado como o País de Honra do Marché du Film 2025, o maior mercado internacional de cinema do mundo, que acontecerá durante a 78ª edição do Festival de Cannes, entre os dias 13 e 21 de maio, e destacará a riqueza e diversidade do audiovisual brasileiro, reforçando sua presença no cenário global.

O Brasil também dará início ao evento Marché du Film, sendo o anfitrião da festa oficial da Noite de Abertura, na icônica Plage des Palmes, o espaço conjunto do Festival de Cannes e do Marché du Film.