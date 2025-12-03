15ª Mostra Ecofalante de Cinema abre inscrições

Estão abertas, até 15 de janeiro, as inscrições para a 15ª Mostra Ecofalante de Cinema, considerado o mais importante evento audiovisual da América do Sul focado nas questões socioambientais.

Realizado pela OSC Ecofalante, o festival conta com duas seções competitivas, a Competição Territórios e Memória e o Concurso Curta Ecofalante. Podem participar filmes brasileiros realizados a partir de 2024, também independente de gênero ou duração.

Podem se inscrever gratuitamente filmes que abordam temas ligados a questões socioambientais, tais como energia, água, emergência climática, consumo, trabalho, povos tradicionais, questões étnico-raciais, questões de gênero, direitos LGBTQIA+, desigualdade social, ativismo, políticas públicas, cidade, mobilidade, habitação, alimentação, resíduos sólidos, contaminação, poluição, saúde, economia, globalização, biodiversidade e sustentabilidade, entre outras.

O regulamento e o formulário de inscrição para a Competição Territórios e Memória está disponível no endereço https://ecofalante.org.br/competicao/territorios-2026. Já as inscrições para o Concurso Curta Ecofalante podem ser feitas através do link https://ecofalante.org.br/competicao/curta-2026.

Os filmes selecionados para a Competição Territórios e Memória concorrem aos prêmios de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial (R$ 20.000,00), Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial (R$ 7.000,00) e Melhor Filme pelo Público (troféu da edição de 2026).

Na edição de 2025, essa competição teve como principais vencedores o longa-metragem “Pau d’Arco”, de Ana Aranha, e o curta “Sukande Kasáká | Terra Doente”, dirigido por Kamikia Kisedje e Fred Rahal.

Já as premiações oferecidas pelo Concurso Curta Ecofalante são para o Melhor Curta Ecofalante pelo Júri Oficial (R$ 7.000,00) e Melhor Filme pelo Público (troféu da edição de 2026).

Em sua última edição, o Concurso Curta Ecofalante premiou como melhor filme “Cartas a Tia Marcelina”, do estudante da Universidade Federal de Alagoas João Igor Macena.

Inaugurada em 2012, a Mostra Ecofalante de Cinema é organizada nas seguintes seções: Competição Territórios e Memórias; Concurso Curta Ecofalante; Panorama Internacional Contemporâneo, com filmes de abordagem socioambiental realizados nos últimos dois anos e que circularam nos principais festivais de cinema e documentário do mundo; Panorama Histórico, voltado a filmes clássicos e redescobertas históricas sobre os quais propomos um olhar socioambiental atual; Homenagem, sempre a uma figura de relevância histórica para o cinema e/ou para a causa socioambiental, em que são mostrados filmes relacionados ao trabalho da pessoa homenageada; Estreias, com filmes socioambientais inéditos em São Paulo e/ou no Brasil; Sessões Especiais, trazendo filmes que evocam discussões relevantes para a pauta socioambiental contemporânea; Programação Infantil, que traz filmes socioambientais voltados para o público infantojuvenil; e Programa Ecofalante Universidades, que leva filmes e debates para dentro de ambientes de ensino. Durante o evento, também são promovidos debates e encontros que partem dos filmes exibidos e contam com a participação de especialistas, pesquisadores, críticos e convidados especiais.