Últimos:
Estreias Notícias Últimas Notícias 

“Diminuta”, coprodução Brasil-Itália, chega catálogo do Belas Artes à la Carte

Redação 0 comentários

Estrelado por Reynaldo Gianecchini no papel de um homem que tenta reconstruir a vida a partir de seu amor pela música, “Diminuta”, de Bruno Saglia, rodado na região do Vêneto, na Itália, e na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, chega ao catálogo do Belas Artes à la Carte, a partir de 3 de dezembro.

“Diminuta” , coprodução Brasil-Itália entre Arteon e Tarumã, conta a história de Cristiano, que viveu a infância ao lado do avô músico na Itália, onde se apaixonou pelo saxofone. Com sua morte, o garoto se muda para o Brasil, perde o contato com a música e constrói uma nova vida. Na idade adulta, enfrentando uma crise no casamento e no emprego, ele decide retornar à Itália para se reconectar com sua paixão tocando jazz.

Você pode gostar também

Cesnik, Quintino e Salinas Advogados, especializado em cultura e entretenimento, abre representação nos EUA

Redação 0

Filme inédito sobre a cultura do povo guarani estreia no Canal Brasil

Redação 0

A Vida Invisível

Redação 1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.