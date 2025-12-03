“Diminuta”, coprodução Brasil-Itália, chega catálogo do Belas Artes à la Carte
Estrelado por Reynaldo Gianecchini no papel de um homem que tenta reconstruir a vida a partir de seu amor pela música, “Diminuta”, de Bruno Saglia, rodado na região do Vêneto, na Itália, e na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, chega ao catálogo do Belas Artes à la Carte, a partir de 3 de dezembro.
“Diminuta” , coprodução Brasil-Itália entre Arteon e Tarumã, conta a história de Cristiano, que viveu a infância ao lado do avô músico na Itália, onde se apaixonou pelo saxofone. Com sua morte, o garoto se muda para o Brasil, perde o contato com a música e constrói uma nova vida. Na idade adulta, enfrentando uma crise no casamento e no emprego, ele decide retornar à Itália para se reconectar com sua paixão tocando jazz.