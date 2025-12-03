“Cyclone”, de Flavia Castro, estreia nos cinemas

Foto © Fabio Braga/Pivô Audiovisual

Com distribuição da Bretz Films, “Cyclone”, dirigido por Flavia Castro, estreia em 4 de dezembro, narrando a história de uma escritora talentosa e persistente, lutando para não ser silenciada na São Paulo do início do século XX.

Na trama, Luiza Mariani (“Todas as Canções de Amor”) é Daise, uma operária que divide seu tempo entre o trabalho em uma gráfica, onde garante seu sustento, e sua paixão pela dramaturgia. Quando ganha uma bolsa para estudar teatro em Paris, logo descobre que o maior obstáculo para realizar seus sonhos é ter nascido em um mundo onde as mulheres sequer são donas do próprio corpo.

O longa é inspirado na história de Maria de Lourdes Castro Pontes, figura apelidada como Miss Cyclone pelos Modernistas, a partir de uma perspectiva contemporânea, feminina e feminista. Diante dos poucos registros sobre a Cyclone da vida real, a roteirista Rita Pfiffer preenche as lacunas da sua trajetória e cria uma personagem original, capaz de honrar a memória da única mulher a participar do “O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo”, de Oswald de Andrade, na mesma medida que reflete os dilemas das mulheres modernas.

O longa é um projeto pessoal de Mariani, que interpretou a protagonista no teatro e há 20 anos trabalha para levá-lo para as telonas. Não à toa, além de estrelar o filme, ela também assina a produção ao lado de Joana Mariani e Eliane Ferreira, e colabora no roteiro de Piffer.

O elenco de “Cyclone” ainda conta com Eduardo Moscovis (“Ela e Eu”), Karine Teles (“Benzinho”), Luciana Paes (“Sinfonia da Necrópole”), Magali Biff (“Pela Janela”), Rogerio Brito (“Um Ano Inesquecível – Primavera”) e Ricardo Teodoro (“Baby”).

Uma produção Mar Filmes e Muiraquitã Filmes, em coprodução com a VideoFilmes e com a Claro, “Cyclone” tem distribuição da Bretz Films.