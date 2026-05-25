Panvision divulga selecionados para o 10º ECM+LAB especial Ibero-América

A Associação Cultural Panvision divulgou os selecionados para o 10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América. O ECM+LAB 2026, que integra a programação do 30º Festival Internacional de Cinema Audiovisual Mercosul, contará com 24 projetos selecionados, representantes de oito países e será realizado em duas etapas: o LAB On-line, que abre no dia 3 de junho, e a fase Presencial de Mercado, de 4 a 6 de setembro, durante o FAM 30 anos, em Florianópolis.

Este ano, o Encontro de Coprodução bateu recorde de inscrições, com 134 incluindo todas as modalidades. Entre os 88 projetos inscritos na modalidade LAB+Negocial, foram selecionados 24 projetos, na maioria de ficção (15), seguidos de documentários (6) e produções híbridas (3). Destes, 12 projetos participam da etapa LAB com Bolsa Ibermedia e 12 na modalidade Negocial presencial. Juntos, eles somam mais de 13 milhões de dólares em orçamento. Além disso, o ECM+LAB também selecionou quatro pessoas para participar da modalidade Ouvinte.

Focado na integração entre produtoras e players do setor audiovisual, o ECM+LAB promove coproduções, estratégias de desenvolvimento, distribuição e negócios internacionais, com destaque este ano para a presença de projetos da Península Ibérica – Portugal e Espanha –, além da América do Sul. Entre os países que tiveram projetos selecionados estão Bolívia (1), Brasil (11), Peru (1), Chile (3), Colômbia (2), Equador (1), Uruguai (2) e Espanha (3).

As obras abordam questões como Memória, apagamento histórico e justiça histórica; Ditaduras, censura e violência de Estado; Identidade LGBTQIAP+ e descobrimento da sexualidade; Racismo estrutural e resistência negra; Migração, deslocamento e pertencimento; Relações familiares e traumas intergeracionais; Maternidade, cuidado e redes de apoio femininas; Violência de gênero e vulnerabilidade social; Crise climática, mineração e conflitos ambientais; Solidão urbana e saúde mental; Arte, música e expressão cultural como resistência; Espiritualidade, culpa e redenção; Inteligência artificial, tecnologia e subjetividade contemporânea; Pandemia, isolamento e envelhecimento; Amor dissidente e relações proibidas e Relações entre corpo, território e identidade.

A diversidade se manteve forte nesta edição, com 9 projetos dirigidos por realizadores LGBTQIAP+, 7 por pessoas negras ou pardas, e 6 obras dirigidas por mulheres. Entre os projetos também estão 7 assinados por diretores estreantes e 2 por realizadores catarinenses.

Os participantes da modalidade LAB+Negocial terão acesso a laboratório, pitching e reuniões individuais (one to one). Já na modalidade Negocial, os produtores participam de pitching, reuniões e biblioteca de projetos. A etapa on-line vai de 3 de junho a 30 de julho, com consultorias nacionais e internacionais. A fase presencial será realizada durante o FAM 30 anos, de 3 a 9 de setembro, em Florianópolis.

Veja a lista dos projetos selecionados:

LAB + NEGOCIAL COM BOLSA IBERMEDIA

FICÇÃO:

-Todo Rio Deságua no Mar | Rodrigo Aquiles Santos | Catraia Filmes | Longa-metragem | Brasil

-Uasi | Edson Ferreira | Eddy Aragão | Longa-metragem | Brasil

-El perro Liu | Jonatan Relayze Chiang | Melissa Cordero | Longa-metragem | Peru

-Tigre de Agua | Violeta Paus Soto | Alvaro Manzano | Longa-metragem | Chile

-Hace mucho tiempo que te amo | Ever Miranda Palacio | Miranda Films | Longa-metragem | Espanha

-Días de Azufre | Sara Bamba | Helsinki Films | Longa-metragem | Espanha

-Un continente oscuro | Daniel Mateo Vallejo Gutiérrez | Carolina Mejía Salazar | Longa-metragem | Colômbia

-Tango Rosa | Camila Bentancur | Camila Bentancur | Longa-metragem | Uruguai

DOCUMENTÁRIO:

-Black Pantera – Vela que Incendeia a Casa Grande | Lucas Zacarias | Columpio Filmes | Longa-metragem | Brasil

-Lavado Express | Gabriela Calvache | Elvira Durango | Longa-metragem | Equador

HÍBRIDO:

-Around The Sun | Ygor Gama | Espaço Líquido Audiovisual e Editora | Longa-metragem | Brasil

-El día que conocí mi sombra | Santiago Gomez Ramirez | Chicharrón & Changua – Chicha Films | Longa-metragem | Colômbia

NEGOCIAL

FICÇÃO:

-Dos Corderos | Sebastian Fernandez | Mariana Sandoval | Longa-metragem | Bolívia

-Miragem | Flávio Citton | Vanessa Vidal | Longa-metragem | Brasil

-Rua da Misericórdia | Vitã | Aline Mazzarella | Longa-metragem | Brasil

-Rosas | Michele Diniz | Minka Filmes | Longa-metragem | Brasil

-Piel | Nicolás Acuña | Promocine | Longa-metragem | Chile

-Adiós Erika | Sebastián Lavados | Trino Films | Longa-metragem | Chile

-El Monte Próximo | Ricardo Fontana | Cuenco Cine e Historias de Bibi | Longa-metragem | Uruguai

DOCUMENTÁRIO:

-Temporada de Caça | Lucas Weglinski | Loma Filmes | Longa-metragem | Brasil

-Paraíso Agora | Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori | Discroma | Brasil

-KL Jay: o Risco da Rua | Lucas de Toledo Tirelli da Silva Sales | KAMIQUAZE | Brasil

-Adonde lleva la corriente | Joan Alamar | Sistema del Solar Produccions | Brasil

HÍBRIDO:

-Dona da minha cabeça | Nash Laila e Letícia Simões | Poema Tropical e Carnaval Filmes | Brasil

SUPLENTES

–Um Sopro Livre | Tassilo Lopes Coelho | Sara Cruz | Longa-metragem | Documentário | Brasil

-A Última Praia do Brasil | Boca Migotto | Fernanda Etzberger | Longa-metragem | Ficção | Brasil

-Gado | Gabriel Kalim Mucci | Pink Flamingo Filmes | Longa-metragem | Ficção | Brasil

-Detras del Honrizonte | Viviana Saavedra | Juan Jose Alfageme | Longa-metragem | Ficção | Bolívia

-Agua Brava | Glorimar Marrero Sánchez | Vanessa López Rodríguez | Longa-metragem | Ficção | Porto Rico

-La Vida Partida | Jose Carlos García | Hernan Velit | Longa-metragem | Ficção | Peru