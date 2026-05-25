Panvision divulga selecionados para o 10º ECM+LAB especial Ibero-América
A Associação Cultural Panvision divulgou os selecionados para o 10º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-América. O ECM+LAB 2026, que integra a programação do 30º Festival Internacional de Cinema Audiovisual Mercosul, contará com 24 projetos selecionados, representantes de oito países e será realizado em duas etapas: o LAB On-line, que abre no dia 3 de junho, e a fase Presencial de Mercado, de 4 a 6 de setembro, durante o FAM 30 anos, em Florianópolis.
Este ano, o Encontro de Coprodução bateu recorde de inscrições, com 134 incluindo todas as modalidades. Entre os 88 projetos inscritos na modalidade LAB+Negocial, foram selecionados 24 projetos, na maioria de ficção (15), seguidos de documentários (6) e produções híbridas (3). Destes, 12 projetos participam da etapa LAB com Bolsa Ibermedia e 12 na modalidade Negocial presencial. Juntos, eles somam mais de 13 milhões de dólares em orçamento. Além disso, o ECM+LAB também selecionou quatro pessoas para participar da modalidade Ouvinte.
Focado na integração entre produtoras e players do setor audiovisual, o ECM+LAB promove coproduções, estratégias de desenvolvimento, distribuição e negócios internacionais, com destaque este ano para a presença de projetos da Península Ibérica – Portugal e Espanha –, além da América do Sul. Entre os países que tiveram projetos selecionados estão Bolívia (1), Brasil (11), Peru (1), Chile (3), Colômbia (2), Equador (1), Uruguai (2) e Espanha (3).
As obras abordam questões como Memória, apagamento histórico e justiça histórica; Ditaduras, censura e violência de Estado; Identidade LGBTQIAP+ e descobrimento da sexualidade; Racismo estrutural e resistência negra; Migração, deslocamento e pertencimento; Relações familiares e traumas intergeracionais; Maternidade, cuidado e redes de apoio femininas; Violência de gênero e vulnerabilidade social; Crise climática, mineração e conflitos ambientais; Solidão urbana e saúde mental; Arte, música e expressão cultural como resistência; Espiritualidade, culpa e redenção; Inteligência artificial, tecnologia e subjetividade contemporânea; Pandemia, isolamento e envelhecimento; Amor dissidente e relações proibidas e Relações entre corpo, território e identidade.
A diversidade se manteve forte nesta edição, com 9 projetos dirigidos por realizadores LGBTQIAP+, 7 por pessoas negras ou pardas, e 6 obras dirigidas por mulheres. Entre os projetos também estão 7 assinados por diretores estreantes e 2 por realizadores catarinenses.
Os participantes da modalidade LAB+Negocial terão acesso a laboratório, pitching e reuniões individuais (one to one). Já na modalidade Negocial, os produtores participam de pitching, reuniões e biblioteca de projetos. A etapa on-line vai de 3 de junho a 30 de julho, com consultorias nacionais e internacionais. A fase presencial será realizada durante o FAM 30 anos, de 3 a 9 de setembro, em Florianópolis.
Veja a lista dos projetos selecionados:
LAB + NEGOCIAL COM BOLSA IBERMEDIA
FICÇÃO:
-Todo Rio Deságua no Mar | Rodrigo Aquiles Santos | Catraia Filmes | Longa-metragem | Brasil
-Uasi | Edson Ferreira | Eddy Aragão | Longa-metragem | Brasil
-El perro Liu | Jonatan Relayze Chiang | Melissa Cordero | Longa-metragem | Peru
-Tigre de Agua | Violeta Paus Soto | Alvaro Manzano | Longa-metragem | Chile
-Hace mucho tiempo que te amo | Ever Miranda Palacio | Miranda Films | Longa-metragem | Espanha
-Días de Azufre | Sara Bamba | Helsinki Films | Longa-metragem | Espanha
-Un continente oscuro | Daniel Mateo Vallejo Gutiérrez | Carolina Mejía Salazar | Longa-metragem | Colômbia
-Tango Rosa | Camila Bentancur | Camila Bentancur | Longa-metragem | Uruguai
DOCUMENTÁRIO:
-Black Pantera – Vela que Incendeia a Casa Grande | Lucas Zacarias | Columpio Filmes | Longa-metragem | Brasil
-Lavado Express | Gabriela Calvache | Elvira Durango | Longa-metragem | Equador
HÍBRIDO:
-Around The Sun | Ygor Gama | Espaço Líquido Audiovisual e Editora | Longa-metragem | Brasil
-El día que conocí mi sombra | Santiago Gomez Ramirez | Chicharrón & Changua – Chicha Films | Longa-metragem | Colômbia
NEGOCIAL
FICÇÃO:
-Dos Corderos | Sebastian Fernandez | Mariana Sandoval | Longa-metragem | Bolívia
-Miragem | Flávio Citton | Vanessa Vidal | Longa-metragem | Brasil
-Rua da Misericórdia | Vitã | Aline Mazzarella | Longa-metragem | Brasil
-Rosas | Michele Diniz | Minka Filmes | Longa-metragem | Brasil
-Piel | Nicolás Acuña | Promocine | Longa-metragem | Chile
-Adiós Erika | Sebastián Lavados | Trino Films | Longa-metragem | Chile
-El Monte Próximo | Ricardo Fontana | Cuenco Cine e Historias de Bibi | Longa-metragem | Uruguai
DOCUMENTÁRIO:
-Temporada de Caça | Lucas Weglinski | Loma Filmes | Longa-metragem | Brasil
-Paraíso Agora | Henrique Schlickmann e Gennaro Fattori | Discroma | Brasil
-KL Jay: o Risco da Rua | Lucas de Toledo Tirelli da Silva Sales | KAMIQUAZE | Brasil
-Adonde lleva la corriente | Joan Alamar | Sistema del Solar Produccions | Brasil
HÍBRIDO:
-Dona da minha cabeça | Nash Laila e Letícia Simões | Poema Tropical e Carnaval Filmes | Brasil
SUPLENTES
–Um Sopro Livre | Tassilo Lopes Coelho | Sara Cruz | Longa-metragem | Documentário | Brasil
-A Última Praia do Brasil | Boca Migotto | Fernanda Etzberger | Longa-metragem | Ficção | Brasil
-Gado | Gabriel Kalim Mucci | Pink Flamingo Filmes | Longa-metragem | Ficção | Brasil
-Detras del Honrizonte | Viviana Saavedra | Juan Jose Alfageme | Longa-metragem | Ficção | Bolívia
-Agua Brava | Glorimar Marrero Sánchez | Vanessa López Rodríguez | Longa-metragem | Ficção | Porto Rico
-La Vida Partida | Jose Carlos García | Hernan Velit | Longa-metragem | Ficção | Peru