Encontros IC Play de agosto debate a adaptação infantil para a televisão “O Dia em que minha Vida Mudou”

Dia 27 de agosto, às 19h, o Itaú Cultural promove, na Sala Vermelha, o Encontros IC Play, já tradicional evento mensal voltado à difusão e ao debate sobre o audiovisual brasileiro. O bate-papo da vez é em torno de “O Dia em que minha Vida Mudou” (2024), adaptação infantil para a televisão do livro “O Dia em que a minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas” (2017), escrito por Keka Reis, que também assina o roteiro da série produzida pelo Gloob. Não serão exibidos episódios.

Participam da conversa a própria autora, a especialista de conteúdo Nathalia Rosa e Thais Medeiros, codiretora da série e diretora da adaptação teatral do livro, que estreou em 2019. A mediação é da dramaturga Vana Medeiros.

O enredo acompanha o cotidiano de Mia, uma garota de 11 anos que se vê diante dos dilemas da pré-adolescência, quando recebe um bilhete do seu melhor amigo. Partindo disso, as convidadas discutem o processo de criação da série – do roteiro às filmagens, passando por temas como pré-adolescência, novas gerações e a relação com o público.

Como todas as atividades do Itaú Cultural, o evento é gratuito. Os ingressos devem ser reservados no site do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br).